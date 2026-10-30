تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية باستضافة النرويج منتخب ويلز على ملعب أوليفال في أوسلو. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المواجهة عازمين على حصد نقاط مهمة لتعزيز موقعيهما في المجموعة.

جول يقدم لكم جميع المعلومات الرسمية عن المباراة، وتفاصيل أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة النرويج وويلز في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة النرويج وويلز على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الدقيق عبر الجهة الناقلة في منطقتكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة أساسًا عبر شريك الاتحاد النرويجي لكرة القدم الرسمي لبيع التذاكر، Ticketmaster Norway، الذي يتولى البيع للجمهور العام لمباريات النرويج على أرضها في أوسلو. وينبغي للمشجعين التسجيل في المنصة والشراء مبكرًا فور طرح الحصص المخصصة للبيع العام.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من نحو 40 إلى 50 يورو للمقاعد المخصصة للجمهور العام خلف المرميين في ملعب أوليفال.

تبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 161 يورو، عندما تنفد الحصص العادية المطروحة عبر منافذ البيع الرسمية.

النرويج وويلز في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النرويج وويلز

تخوض النرويج هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت فوزين متتاليين في الأدوار الإقصائية، على البرازيل 2-1 وساحل العاج 2-1، بعد خسارة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات. وكانت النرويج قد بدأت سلسلة المباريات الخمس بالفوز 3-2 على السنغال.

حققت ويلز فوزًا واحدًا وتعادلين وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات، سجلت خلالها 11 هدفًا واستقبلت ثمانية. وكانت آخر مبارياتها الخسارة 2-1 أمام رومانيا في مباراة ودية خلال يونيو. وقبلها، تعادلت 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسرت أمام البوسنة والهرسك بمجموع المباراتين في تصفيات كأس العالم. وجاء انتصارها الوحيد خلال هذه السلسلة على مقدونيا الشمالية بنتيجة 7-1 في نوفمبر 2025.

النرويج وويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2011، حين فازت ويلز 4-1 على ملعب كارديف سيتي في مباراة ودية. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، فازت ويلز مرتين والنرويج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. ويشهد سجل المواجهات المباشرة تقاربًا بين المنتخبين، ولم تتمكن النرويج من الفوز على ويلز في أي من لقاءاتهما الأربعة الأخيرة.