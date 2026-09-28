كيفية الحصول على تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

ستسعى المجر إلى تقديم مستوى أفضل في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما فازت في مباراة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات خلال نسخة 2024/25 وهبطت من المستوى الأول. ويمكنك حجز تذاكر مباريات المجر المقبلة اليوم.

بعد مباراتها الافتتاحية على أرضها في دوري الأمم الأوروبية أمام أوكرانيا، ورحلتها إلى بلفاست لمواجهة أيرلندا الشمالية، تستضيف المجر منتخب جورجيا على ملعب بوشكاش أرينا يوم الجمعة 2 أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في المسابقة. وسيخوض المنتخب المجري مبارياته أمام المنتخبات الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 للمستوى الأول، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 للمستوى الثالث. بالإضافة إلى ذلك، يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى الملحق الفاصل للصعود أو الهبوط، الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة المجر ضد جورجيا على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، يوم الجمعة 2 أكتوبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 بوشكاش أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية

يجب شراء التذاكر الرسمية لمباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر الاتحادات الوطنية لكرة القدم لكل منتخب، بدلًا من بوابة مركزية تابعة ليويفا.

وبالنسبة لجماهير أصحاب الأرض، أصبحت التذاكر متاحة عبر الاتحاد المجري لكرة القدم (MLSZ) منذ أواخر أغسطس. وقد فُتحت فترات الأولوية أولًا لأعضاء رابطة المشجعين الرسمية وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرحها للبيع العام.

أما تذاكر مدرجات الجماهير الضيفة، فقد خُصصت وبيعت من قبل الاتحاد الجورجي لكرة القدم (GFF)، عبر شريكه الرسمي للتذاكر Biletebi.ge.

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لمباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية بين 40 و95 يورو عند شرائها مباشرة عبر اتحاد كرة القدم المستضيف.

ينقسم ملعب بوشكاش أرينا إلى أربع فئات رئيسية:

الفئة 1 (الجانب الطويل - الحلقات السفلية) : هذه هي التذاكر القياسية المميزة، وتضعك بمحاذاة الخطوط الجانبية الرئيسية في المدرجين الشرقي والغربي بالقرب من أرضية الملعب. وهي المقاعد الأعلى سعرًا، لكنها توفر أفضل زاوية مشاهدة.

الفئة 2 (الجانب الطويل - الحلقات العلوية) : تقع هذه المقاعد بمحاذاة الخطوط الجانبية أيضًا، ولكن في المستويات الأعلى من الملعب. وستحصل رغم ذلك على رؤية رائعة لما يجري من الخط الجانبي، حتى وإن كنت تجلس على مسافة أبعد من أرضية الملعب.

الفئة 3 (الجانب القصير - الحلقات السفلية) : تقع هذه المقاعد خلف المرمى مباشرة في المستوى السفلي. وعادة ما يجلس هنا أكثر مشجعي أصحاب الأرض حماسًا، ما يوفر أجواء مذهلة وصاخبة.

الفئة 4 (الجانب القصير - الحلقات العلوية) : الخيار الأكثر ملاءمة من ناحية الميزانية. وتقع هذه المقاعد خلف المرميين في أعلى مستوى من الملعب.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخبين مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بوشكاش أرينا

يُعد بوشكاش أرينا في بودابست بالمجر واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم روعة وتطورًا من الناحية التقنية في أوروبا.

افتُتح في نوفمبر 2019، وتبلغ سعته 67,215 متفرجًا في مباريات كرة القدم، ويمكنه استضافة ما يصل إلى 80,000 شخص في الحفلات الموسيقية.

ويقف الملعب كنصب لتاريخ كرة القدم المجرية، بعدما حل بالكامل محل ملعب نيبستاديون الأسطوري، المعروف باسم ملعب الشعب، مع إعادة تدوير مواده المادية والحفاظ على إرثه الجميل.

لحظات لا تُنسى في بوشكاش أرينا:

يورو 2020 : استضاف الملعب أربع مباريات كبرى خلال البطولة. واكتسب شهرة عالمية لكونه الملعب الوحيد الذي سمح بحضور جماهيري كامل بنسبة 100% خلال قيود جائحة كوفيد-19، ما صنع أجواء صاخبة لا تضاهى.

نهائيات الكؤوس الأوروبية : استضاف بنجاح كأس السوبر الأوروبي 2020 بين بايرن ميونخ وإشبيلية، ونهائي الدوري الأوروبي 2023 بين إشبيلية وروما، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2026 مؤخرًا بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

حفلات تاريخية : استضاف الملعب القديم رموزًا موسيقية أسطورية مثل لويس أرمسترونغ، وكوين، في أحد آخر عروض فريدي ميركوري، ومايكل جاكسون، وفرقة رولينغ ستونز. ويواصل الملعب الجديد هذا الإرث، إذ يستضيف عروضًا حديثة ضخمة مثل رامشتاين وغنز آن روزز.

تاريخ مُعاد تدويره: لم يتم التخلص من الملعب القديم ببساطة. فقد أُعيد تدوير نحو 50,000 متر مكعب من الخرسانة والمواد من ملعب نيبستاديون القديم، واستُخدمت في أساسات بوشكاش أرينا الجديد.

كيفية الوصول

أفضل وأكثر الطرق موثوقية للوصول إلى بوشكاش أرينا في بودابست هي وسائل النقل العام، إذ تكون مواقف السيارات الخاصة خاضعة لقيود مشددة في أيام الفعاليات، كما تُغلق الطرق المحيطة بالملعب مباشرة في كثير من الأحيان.

ويقع الملعب في المنطقة الرابعة عشرة من بودابست، ويرتبط بشكل ممتاز بشبكة النقل في المدينة.

بالمترو: يُعد ركوب المترو أسرع وسيلة للوصول إلى الملعب ويتيح لك تجاوز زحام المدينة بالكامل.

استقل خط المترو M2 الأحمر. انزل في محطة Puskás Ferenc Stadion، ومن هناك تبعد بوابات الملعب مسافة مشي قصيرة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق.

بالترام: تمتلك بودابست شبكة ترام ممتازة تربط المناطق الخارجية مباشرة بمنطقة الملعب.

استقل الترام 1 أو 1A وانزل في محطة Puskás Ferenc Stadion.

بالحافلة أو الترولي باص: تتوقف عدة خطوط سطحية مباشرة خارج محيط الملعب، وهو ما يعد مثاليًا إذا كنت قادمًا من الأحياء القريبة.

الترولي باص 75: انزل في محطة Egressy út / Stefánia út، التي تضعك بالقرب من الجانب الشمالي للمجمع.

الحافلات المحلية: تخدم خطوط الحافلات 95 و130 و195 المنطقة المحيطة بالملعب مباشرة.

سيرًا على الأقدام: إذا كنت تقيم بالقرب من سيتي بارك (Városliget) أو محطة كيليتي للسكك الحديدية، فإن المشي خيار عملي للغاية. يقع الملعب على امتداد محاور رئيسية مثل Dózsa György út وStefánia út، ويضم ساحات جرانيت واسعة صديقة للمشاة صُممت للتعامل مع الحشود الكبيرة بأمان.

مباراة المجر ضد جورجيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

المجر ضد جورجيا: آخر النتائج

تصنيف فيفا: المجر (#39) ضد جورجيا (#72)

منذ خسارة آخر مباراة لها في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي وفشلها في بلوغ النهائيات، بقيت المجر دون هزيمة في أربع مباريات ودية، ففازت ثلاث مرات وتعادلت مرة واحدة. وكل تلك المباريات الودية أُقيمت على أرضها.

وكحال المجر، تدخل جورجيا دوري الأمم الأوروبية من دون أي هزيمة خلال عام 2026، بعدما حققت انتصارين وتعادلين. لكن نتائجها خارج أرضها في المباريات التنافسية تحتاج إلى تحسن، بعدما تلقت ثلاث هزائم متتالية خارج ملعبها في المباريات التي لها أهمية.

المجر ضد جورجيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

في كرة القدم للرجال على مستوى المنتخبات الأولى، يتساوى سجل المواجهات المباشرة بين المجر وجورجيا بانتصار واحد لكل منهما. وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في تصفيات كأس العالم 2002 في تبليسي، في سبتمبر 2001، وفازت بها جورجيا بنتيجة 3-1.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 أوكرانيا أوكرانيا 2 1 1 0 1 0 +1 4 ت ف 2 إيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 3 جورجيا جورجيا 2 0 1 1 0 1 -1 1 ت خ 4 المجر المجر 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط







