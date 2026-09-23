تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية، إذ تستعد المجر لاستضافة أيرلندا الشمالية في مواجهة دولية مثيرة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. ويخوض المنتخبان الأوروبيان صراعًا على نقاط ترقٍ مهمة في مرحلة مجموعات تنافسية.

GOAL يقدم لكم كل التفاصيل المهمة بشأن مواعيد المباراة، وفئات أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة المجر ضد أيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B؟

تواجه المجر منتخب أيرلندا الشمالية على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، حيث من المقرر انطلاق هذه المباراة ضمن المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية B.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بوشكاش أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة المجر ضد أيرلندا الشمالية؟

يتم توزيع التذاكر الرسمية الأساسية للمباراة عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد المجري لكرة القدم، MLSZ Tickets، التي تتولى طرح التذاكر القياسية المخصصة للجمهور العام لمباريات المنتخب على أرضه في بودابست. وينبغي على المشجعين التسجيل مبكرًا على البوابة لشراء المقاعد القياسية بمجرد بدء البيع العام.

إذا نفدت المخصصات الأساسية بالكامل أو أصبحت قطاعات معينة من المدرجات غير متاحة على الموقع الرسمي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo هي خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المجر ضد أيرلندا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر القياسية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 20 إلى 30 يورو للمقاعد المخصصة للدخول العام في بوشكاش أرينا.

وفي السوق الثانوية مثل Ticombo تبدأ أسعار الدخول من حوالي 55 يورو على المنصات الثانوية عند نفاد المخصصات الأساسية القياسية.

المجر ضد أيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى المجر ضد أيرلندا الشمالية

تدخل المجر المباراة وهي في حالة جيدة، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات، مسجلة سلسلة من النتائج جاءت على النحو التالي: فوز، فوز، تعادل، فوز، خسارة. وفاز فريق روسي على كازاخستان 3-1 وعلى فنلندا 2-1 في آخر مباراتين، مسجلًا خمسة أهداف في هاتين المباراتين فقط. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم، حين خسر 3-2 في نوفمبر 2025. وخلال المباريات الخمس، سجلت المجر سبعة أهداف واستقبلت خمسة، ما أظهر خطورة هجومية إلى جانب بعض الهشاشة الدفاعية.

وجاء سجل أيرلندا الشمالية في آخر خمس مباريات على النحو التالي: فوز، تعادل، خسارة، فوز، خسارة. وفاز فريق أونيل على غينيا 1-0 في يونيو قبل أن يخسر 3-1 أمام فرنسا، كما تعادل 1-1 مع ويلز في وقت سابق من العام. وتعكس نتائج الفريق في تصفيات كأس العالم القدر نفسه من التذبذب، إذ حقق فوزًا 1-0 على لوكسمبورج قابله خسارة 2-0 أمام إيطاليا. وسجلت أيرلندا الشمالية أربعة أهداف واستقبلت ستة خلال المباريات الخمس.

المجر ضد أيرلندا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2022، حين فازت المجر 1-0 في مباراة ودية أُقيمت في بلفاست. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، تمتلك المجر السجل الأفضل إجمالًا، بعدما فازت في ثلاث من هذه المباريات الخمس، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد لأيرلندا الشمالية. وجاء الفوز الوحيد لأيرلندا الشمالية في تصفيات بطولة أوروبا 2014، عندما تغلبت على المجر 2-1 في بودابست.







