تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية مهمة تجمع القوة الجوية العراقي والعين الإماراتي. ويتمتع الناديان بسمعة قوية على المستوى الإقليمي وقاعدتين جماهيريتين شغوفتين، ما يجعل مباراة دور المجموعات هذه محط اهتمام عشاق كرة القدم الآسيوية.

جول جمع كل التفاصيل الأساسية عن خلفية المباراة وملعبها وتوافر التذاكر، لتتمكن من حجز مقعدك ومتابعة المواجهة من المدرجات.

متى تبدأ مباراة القوة الجوية والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة. تابع المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القوة الجوية والعين؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر منصات بيع التذاكر المعتمدة وشبابيك التذاكر الرسمية في الملعب. ويُنصح المشجعون بمتابعة قنوات النادي الرسمية عند بدء طرح تذاكر البيع العام.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى الجهة الرسمية الأساسية لبيعها، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو للبحث عن خيارات متاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القوة الجوية والعين؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المقاعد في الملعب وجودة الرؤية ومستوى الطلب على المباراة.

في منافذ البيع الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام عادةً من نحو 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا للمقاعد الأقل سعرًا خلف المرميين.

وإذا نفدت الحصص المخصصة للبيع الرسمي، فإن توافر التذاكر في السوق سيحدد أسعار إعادة بيعها. وعلى منصات مثل تيكومبو، تبدأ خيارات تذاكر الدخول العام من نحو 80 ريالًا سعوديًا.

للحصول على التذاكر الأقل سعرًا، بادر بالحجز فور بدء البيع العام، أو تصفح الخيارات المتاحة في منصات إعادة البيع قبل نفادها.

القوة الجوية ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القوة الجوية والعين

حقق القوة الجوية فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 1-1 مع ديالى في الدوري العراقي الممتاز، واستقبل أهدافًا في أربع من تلك المباريات الخمس. وكان فوزه خارج أرضه على كربلاء بنتيجة 2-3 انتصاره الوحيد خلال هذه الفترة، فيما زادت الهزائم أمام نفتشي فرغانة والزوراء ودهوك من صعوبة نتائجه الأخيرة.

يقدم العين أداءً قويًا، إذ فاز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في واحدة. وكان أبرز نتائجه الفوز 4-0 على النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. وفاز أيضًا في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإماراتي، وحافظ على نظافة شباكه في انتصاره 2-0 على خورفكان. وسجل فريق إيفيتش عشرة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس.

القوة الجوية والعين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين الفريقين. وقد تكون هذه المباراة لقاءً نادرًا أو أول مواجهة بين القوة الجوية والعين على هذا المستوى.



