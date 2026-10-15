تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة في غرب القارة، حين يستضيف القادسية السعودي الطموح بطل قطر السد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

قطع القادسية خطوات كبيرة للمنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم القارية، بعدما شكّل تشكيلة تضم عدداً من النجوم تسعى إلى حصد اللقب. ويخوض السد اللقاء بإرث يمتد لعقود في الكرة الآسيوية وخبرة في حصد البطولات، ما يمهّد لمواجهة تكتيكية رفيعة المستوى.

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متى تنطلق مباراة القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة القادسية والسد غير متاحة حالياً. عُد مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على التفاصيل المؤكدة بشأن القناة الناقلة والبث المباشر.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 15:15

من أين تشتري تذاكر مباراة القادسية والسد؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة التذاكر الرئيسية ويبوك. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العامة عبر البوابة الرسمية فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن غرينتا هاب خيار آخر لك. إذ توفر سوق إعادة بيع التذاكر خيارات للمشجعين الباحثين عن مقاعد بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع عبر المنصة الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والسد؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، بينما تصل أسعار فئات المقاعد المميزة الأقرب إلى الملعب إلى مستويات أعلى.

وفي أسواق إعادة بيع التذاكر مثل غرينتا هاب، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب اختيار المقعد وحجم الطلب يوم المباراة.

القادسية والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية والسد مؤخراً

يدخل القادسية هذه المباراة بعد تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات، سجل خلالها 13 هدفاً واستقبل تسعة أهداف. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 2-1 على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق خلال هذه الفترة فوزاً بنتيجة 3-2 على الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين. وكانت النتيجة الوحيدة التي عكّرت هذه السلسلة تعادلاً بنتيجة 3-3 مع الاتفاق، لكن سجله الإجمالي يعكس استمراره في تقديم أداء هجومي جيد.

فاز السد بأربع من آخر خمس مباريات خاضها، لكن ثمة ملاحظة مهمة بشأن هذه النتائج: جاءت الانتصارات الأربعة جميعها في دوري نجوم قطر، حيث سجل 16 هدفاً في ثلاثة انتصارات. وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 3-0 أمام استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، في تذكير واضح بأن ثقته على المستوى المحلي لم تنعكس بعد على المنافسة القارية. واستقبل ثمانية أهداف إجمالاً خلال مبارياته الخمس الأخيرة.

القادسية والسد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين القادسية والسد. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى إذا أصبحت السجلات متاحة قبل انطلاق المباراة.



