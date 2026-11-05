يستضيف الفيصلي فريق الخليج يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

أُقيمت آخر مواجهة رسمية بين الفيصلي والخليج في كأس الملك في يناير 2019، وحقق فيها الخليج الفوز 2-1 بعد الوقت الإضافي. وسيستضيف الفيصلي المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، سعيًا للاستفادة من أفضلية الأرض وحصد نقاط مهمة.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة الفيصلي والخليج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الفيصلي والخليج في دوري المحترفين السعودي؟

تُقام مباراة الفيصلي والخليج في مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة المجمعة الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة الفيصلي والخليج في دوري المحترفين السعودي؟

إليك الخيارات والخطوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الفيصلي والخليج المقبلة في دوري المحترفين السعودي:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: تابع الموقعين الرسميين للفيصلي والخليج أو حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي مع اقتراب موعد المباراة، إذ تعلن الأندية عادةً تفاصيل طرح التذاكر وروابط الشراء المباشر لجماهيرها، سواء للفريق المضيف أو الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المحترفين السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيصلي والخليج في دوري المحترفين السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين السعودي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 10 و30 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المقاعد متوسطة الفئة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 40 و80 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . مقاعد كبار الشخصيات والمقاعد المميزة: تتراوح أسعارها عادةً بين 100 و250 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

إعادة بيع المقاعد العادية ومقاعد المدرجات العلوية: تبدأ أسعارها من مبالغ تتراوح بين 50 و170 ريالًا سعوديًا .

تبدأ أسعارها من مبالغ تتراوح بين . إعادة بيع مقاعد جانبي الملعب والقطاعات الوسطى: تتراوح أسعارها بين 200 و500 ريال سعودي أو أكثر .

تتراوح أسعارها بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها بين 1,000 و1,500 ريال سعودي أو أكثر.

الفيصلي ضد الخليج في دوري المحترفين السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الفيصلي والخليج

حقق الفيصلي فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بدوري المحترفين السعودي، وسجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-1 أمام النصر، كما خسر بالنتيجة نفسها أمام الاتحاد في وقت سابق خلال هذه السلسلة. ويُظهر تعادله مع الشباب وتعادله السلبي مع الاتفاق قدرة الفريق على انتزاع النتائج، لكن سجله الدفاعي لا يزال مصدر قلق.

فاز الخليج مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له، وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 4-1 أمام الأهلي. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه 3-2 على الفتح وتغلب على الفيحاء 2-0، مظهرًا قدرته على التسجيل خارج ملعبه. وكان قد تعادل 1-1 مع كل من الاتفاق والنصر في مباريات سابقة، ليحصد نقاطًا أمام منافسين أقوياء.

الفيصلي ضد الخليج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جمعت آخر مواجهة بين الناديين في كأس الملك في يناير 2019، حين فاز الخليج على الفيصلي 2-1. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز الفيصلي مرتين والخليج مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يعكس تقارب مستوى الفريقين تاريخيًا.