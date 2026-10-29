يستضيف الفيحاء الفتح يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعةه.

تُظهر سجلات المواجهات المباشرة تاريخيًا أن الأهلي تفوّق عادةً في لقاءاته مع الفيصلي، رغم أن الفوارق كانت ضئيلة في كثير من الأحيان. وفي أحدث مواجهاتهما بالدوري قبل فترة لعب الفيصلي في درجة أدنى، شهدت مباريات الفريقين في كثير من الأحيان تنافسًا قويًا وعددًا كبيرًا من الأهداف.

يقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الفيحاء والفتح في دوري المحترفين السعودي؟

تُقام مباراة الفيحاء والفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة المجمعة الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة الفيحاء والفتح في دوري المحترفين السعودي؟

تشمل خيارات شراء تذاكر مباراة الفيحاء والفتح في دوري المحترفين السعودي ما يلي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المنصة الرسمية للدوري: الشراء مباشرةً عبر شركاء بيع التذاكر الرسميين لدوري المحترفين السعودي أو منصات مثل ويبوك، عند إتاحة تذاكر المباريات التي يستضيفها الناديان.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المحترفين السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والفتح في دوري المحترفين السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والفتح في دوري المحترفين السعودي بحسب شرائها عبر قنوات البيع الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد الخاضعة للتسعير المنظّم أو منخفضة التكلفة: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا، مع خضوع جزء من سعة الملعب لسقوف الأسعار التي يحددها الدوري.

مقاعد الدخول العام أو المقاعد العادية: من 35 إلى 100 ريال سعودي، بحسب موقع المقعد وزاوية الرؤية.

المقاعد المميزة أو مقاعد المدرج الرئيسي: من 100 إلى 250 ريالًا سعوديًا للمقاعد المفضلة في المناطق الوسطى.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 500 إلى أكثر من 1،500 ريال سعودي، وتشمل دخول صالات حصرية ومقاعد مميزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبوالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام أو المدرجات العلوية: من 150 إلى 300 ريال سعودي، بحسب الطلب وتوافر التذاكر.

إعادة بيع تذاكر الفئة الأولى أو المقاعد الممتدة على جانبي الملعب: من 350 إلى 750 ريالًا سعوديًا للمقاعد المرغوبة بشدة في المدرجات السفلية أو المناطق الوسطى.

إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 1،200 إلى أكثر من 3،000 ريال سعودي.

الفيحاء ضد الفتح في دوري المحترفين السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الفيحاء والفتح

لم يفز الفيحاء في أي من مبارياته الخمس الأخيرة في دوري المحترفين السعودي، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم خلال هذه الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام الخليج، كما خسر 2-1 أمام الاتحاد في وقت سابق من هذه السلسلة. وانتهت مباراتان من مبارياته الخمس بالتعادل، بينهما التعادل 1-1 مع الرياض والتعادل السلبي أمام الشباب. وسجل الفيحاء أربعة أهداف واستقبل سبعة في المباريات الخمس.

حقق الفتح فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-2 على ملعب الحزم، ما منحه دفعة بعد سلسلة شهدت خسارته 4-0 أمام الأهلي و4-2 أمام نيوم. وتعادل 0-0 مع التعاون في المباراة الخامسة من هذه السلسلة، وسجل سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس.

الفيحاء ضد الفتح: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز الفيحاء 2-0 على أرضه في يناير 2026 ضمن دوري المحترفين السعودي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الفيحاء مرتين والفتح مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وشهدت المباريات الخمس 11 هدفًا إجمالًا.