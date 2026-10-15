تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة غرب آسيوية مرتقبة، يستضيف فيها الشمال القطري الهلال السعودي. ويدخل الفريقان مباراة دور المجموعات بطموحات كبيرة وتشكيلتين تضمان لاعبين من الطراز العالمي، ما يمهد لمنافسة قوية.

يدخل الهلال اللقاء بوصفه أحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الآسيوية، بينما يسعى الشمال إلى تقديم أداء لافت أمام منافس من الصف الأول على أرضه. ويشهد الطلب على التذاكر إقبالًا كبيرًا في أنحاء المنطقة.

جول يقدم لك كل التفاصيل اللازمة لحجز مقعدك في المدرجات ومتابعة هذه المواجهة القارية من الملعب.

متى تنطلق مباراة الشمال والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 27 أكتوبر 2026 - 15:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الشمال والهلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الأساسية وبوابات البيع التابعة للنادي المستضيف. ويمكن للجماهير التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام مباشرة من الجهات الأساسية فور فتح باب الحجز.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن جرينتا هب خيار متاح لك. إذ يوفر سوق إعادة بيع التذاكر خيارات للمشجعين الراغبين في حجز مقاعدهم بعد نفاد التذاكر من منافذ البيع الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشمال والهلال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية في قنوات البيع الرسمية الأساسية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، بينما ترتفع أسعار المقاعد المميزة الأقرب إلى أرض الملعب.

وعلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل جرينتا هب، تبدأ أسعار التذاكر عادةً من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد والطلب الفعلي يوم المباراة.

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