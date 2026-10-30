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دوري أبطال آسيا النخبة
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Book Al-Shamal vs Al Ahli Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة الشمال ضد الأهلي: أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، البيع في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي
الشمال

الشمال يواجه الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يواجه الشمال نظيره الأهلي في مواجهة مرتقبة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 نوفمبر 2026. وتَعِد مباراة دور المجموعات، التي تُقام على استاد البيت في قطر، بكرة قدم مثيرة، إذ يتنافس ناديان طموحان من الشرق الأوسط على المجد القاري.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاج إليها. تابع القراءة لمعرفة كيفية الحصول على تذاكر المباراة الآن.

متى تنطلق مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

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دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الشمال والأهلي؟

يمكن للمشجعين الراغبين في حضور المباراة الاطلاع على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو موقع النادي المضيف لشراء التذاكر المطروحة للبيع العام. وتُعد المنصات الرسمية دائمًا الوجهة الأولى للبحث عن التذاكر العادية عند طرحها.

تيكومبو خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من خيارات التذاكر للمباراة، ما يمنح المشجعين بديلًا موثوقًا للعثور على مقاعد في استاد البيت حتى بعد نفاد الدفعات الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشمال والأهلي؟

من المتوقع أن تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة البيع الرسمية من نحو 35 دولارًا لمباريات دور المجموعات في منطقة الغرب. ويُنصح المشجعون بالتحرك سريعًا، إذ تنفد التذاكر الأقل سعرًا بسرعة في المباريات التي تشارك فيها الأندية السعودية البارزة.

وتبدأ الأسعار في سوق إعادة البيع من نحو 254 دولارًا، بحسب فئة المقاعد وحجم الطلب مع اقتراب موعد المباراة.

الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الشمال والأهلي الأخيرة

حقق الشمال فوزًا واحدًا وتعادلين، وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على الهلال 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته أمام الدحيل 0-4 في دوري نجوم قطر. كما تعادل 0-0 مع كل من نادي لوسيل وتراكتور خلال تلك الفترة، وخسر 2-3 أمام نادي قطر. وسجل الشمال ثلاثة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

فاز الأهلي في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها. وكانت أحدث مبارياته الفوز على الغرافة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تغلب خلال تلك الفترة على الخليج 4-1 والفتح 4-0 في الدوري السعودي للمحترفين. وتكتمل هذه السلسلة بفوزه على الوصل 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وانتصاره على الفيحاء خارج أرضه 3-2. وسجل الأهلي 16 هدفًا واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

الشمال

الشمال - المستوى

الدحيل
خ0-4
تراكتور
ت0-0
LUS
ت0-0
QAS
خ2-3
الهلال
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الفتح
ف0-4
الوصل
ف1-3
الفيحاء
ف2-3
الخليج
ف4-1
الغرافة
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الشمال والأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين الشمال والأهلي في مجموعة البيانات المقدمة. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عندما تتوفر مع اقتراب موعد المباراة.

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