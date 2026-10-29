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دوري روشن السعودي
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كيفية الحصول على تذاكر مباراة الشباب والاتفاق: الأسعار في الدوري السعودي للمحترفين، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
الشباب
الاتفاق
دوري روشن السعودي

يلتقي الشباب والاتفاق في دوري روشن السعودي. إليك كيفية حجز تذاكرك للقاء.

يستضيف الشباب نظيره الاتفاق يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض.

في آخر ست مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، حقق الاتفاق ثلاثة انتصارات، فيما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل. وانتهت مواجهتاهما الأخيرتان في الدوري خلال موسم 2025–2026 بالنتيجة نفسها، 1-1، ما يعكس مدى تقارب مستوى الفريقين مؤخرًا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة الشباب والاتفاق، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الشباب والاتفاق على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

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دوري روشن السعودي - الجولة 14
اس اتش جي ارينا

كيف تشتري تذاكر مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

للحصول على تذاكر مباراة الشباب والاتفاق المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، يمكنك الاطلاع على عدة خيارات:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • بيع التذاكر الرسمي للنادي: تحقق من بوابات بيع التذاكر الرسمية لنادي الشباب أو المنصات الشريكة له، مثل شريكه في بيع التذاكر تيكت سوق، للحصول على التذاكر المطروحة للبيع مباشرةً.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع مباشرةً.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، مقسمة بين قنوات النادي الرسمية وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • الدخول العادي: تتراوح الأسعار بين 30 و100 ريال سعودي لفئات المقاعد الأساسية في الملعب.
  • الفئات المميزة والضيافة: تختلف أسعار الفئات الأعلى بحسب قطاعات المقاعد ومواقعها في المدرج الرئيسي، وترتفع عادةً وفقًا للطلب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرةً عبر النادي، فإن منصات إعادة البيع مثل تيكومبوتعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

  • إعادة بيع تذاكر الدخول العادي أو العام: تبدأ الأسعار من نحو 1400 إلى 1900 ريال سعودي بحسب فئة التذكرة وارتفاع الأسعار في السوق.
  • الفئات المميزة أو الأعلى: 2000 ريال سعودي بحسب التوافر مع اقتراب يوم المباراة.

الشباب ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الشباب والاتفاق

يدخل الشباب هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين. وكانت آخر نتائجه الفوز على التعاون 3-0، في تحسن واضح بعد خسارتين متتاليتين أمام الهلال والخلود. وسجل الفريق خمسة أهداف واستقبل مثلها خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس معاناته في الحفاظ على ثبات مستواه، رغم إظهاره نزعة هجومية في بعض الفترات.

أما نتائج الاتفاق مؤخرًا فتروي قصة مختلفة. فقد حقق فريق باباس فوزين وتعادلين ولم يتلقَّ أي هزيمة في آخر خمس مباريات له بالدوري، وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على نادي نيوم 1-0. وتعادل 3-3 مع القادسية في وقت سابق خلال تلك الفترة، في مباراة أظهرت قدرته على تسجيل الأهداف بغزارة حتى عندما يتراجع انضباطه الدفاعي. وتشير سلسلة مبارياته الخمس دون هزيمة إلى أن الفريق وجد قدرًا من الاستقرار.

الشباب

الشباب - المستوى

الخلود
خ2-1
الفيحاء
ت0-0
التعاون
ف3-0
الفيصلي
ت2-2
الفتح
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الاتفاق

الاتفاق - المستوى

القادسية
ت3-3
الخليج
ت1-1
نيوم
ف0-1
الاتحاد
خ1-4
الخلود
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الشباب ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان أربع مرات في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسمين الماضيين، وتبدو النتائج متقاربة. وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في مارس 2026، حين استضاف الاتفاق المباراة. وقبلها، انتهت مواجهة الذهاب في نوفمبر 2025 بالتعادل 1-1 أيضًا على ملعب إس إتش جي أرينا. ويتفوق الاتفاق في سجل آخر خمس مواجهات، إذ فاز في اثنتين منها مقابل فوز واحد للشباب، بينما تكرر التعادل في لقاءات الفريقين.

وجهاً لوجه

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الاتفاق
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الاتفاق
الاتفاق
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الشباب
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انتهت
دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
0
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الاتفاق
الاتفاق
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
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الشباب
الشباب
0
انتهت
3الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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