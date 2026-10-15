تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة تستضيف فيها السويد البوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد نقاط مهمة للتقدم في ترتيب المجموعة وتعزيز فرصهما في الصعود.

جول يقدم جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بملعب المباراة وتوافر التذاكر ونطاق أسعارها والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة السويد والبوسنة والهرسك في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة السويد والبوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر منصة AXS Sweden، المزوّد الرسمي للتذاكر لدى الاتحاد السويدي لكرة القدم للمباريات الدولية التي تُقام على ملعب ستروبيري أرينا. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب والتسجيل مبكرًا لشراء التذاكر العادية عند فتح البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من الطرح الرسمي بالكامل أو لم تعد المقاعد العادية متاحة عبر المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من نحو 30 إلى 40 يورو لمقاعد الجمهور العام داخل ملعب ستروبيري أرينا، بحسب فئة المدرج.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هب من نحو 115 يورو عند نفاد التذاكر العادية من الطرح الرسمي.

السويد والبوسنة والهرسك في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى السويد والبوسنة والهرسك

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياتها خسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-0 في كأس العالم، كما تلقت هزيمة ثقيلة أمام هولندا بنتيجة 5-1 في دور المجموعات. وكان أبرز نتائجها خلال تلك الفترة الفوز على تونس بنتيجة 5-1، وتعادلت مع اليابان 1-1 ومع اليونان 2-2 في مباراة ودية. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة في تلك المباريات الخمس.

حققت البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجها الخسارة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 2-0 في كأس العالم، رغم أنها تغلبت على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادلت بنتيجة 1-1 مع كل من كندا وبنما، وخسرت أمام سويسرا 4-1. وسجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية خلال المباريات الخمس.

السويد والبوسنة والهرسك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين كانت مباراة ودية أُقيمت في 29 مايو 2010، فازت فيها السويد على أرضها بنتيجة 4-2. ومع وجود مباراة واحدة فقط ضمن البيانات، لا يمكن استخلاص نمط عام من المواجهات المباشرة، وتُعد هذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية لقاءً نادرًا بين المنتخبين.



