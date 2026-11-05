تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة تستضيف فيها السويد البوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد نقاط مهمة لتحسين موقعيهما في ترتيب المجموعة وتعزيز فرصهما في الصعود.

جول يقدم جميع التفاصيل الرسمية بشأن مكان المباراة وتوافر التذاكر ونطاق أسعارها والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة السويد والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، المستوى ب؟

تُقام مباراة السويد والبوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر AXS Sweden، المزود الرسمي للتذاكر لدى الاتحاد السويدي لكرة القدم للمباريات الدولية التي يستضيفها المنتخب على ملعب ستروبيري أرينا. وينبغي للمشجعين إنشاء حساب والتسجيل مبكرًا لشراء التذاكر العادية عند فتح البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل أو لم تعد المقاعد العادية متاحة عبر المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على منصة البيع الرسمية من نحو 30 إلى 40 يورو لمقاعد الدخول العام داخل ملعب ستروبيري أرينا، بحسب فئة المدرج.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 115 يورو عند نفاد الحصص العادية المطروحة رسميًا.

السويد والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، المستوى ب: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السويد والبوسنة والهرسك الأخيرة

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وخسرت في أحدث مبارياتها أمام فرنسا 3-0 في كأس العالم، كما تعرضت لهزيمة ثقيلة أمام هولندا 5-1 في دور المجموعات. وكان أبرز نتائجها خلال تلك الفترة الفوز على تونس 5-1، فيما تعادلت 1-1 مع اليابان و2-2 مع اليونان في مباراة ودية. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة في المباريات الخمس.

حققت البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجها الخسارة أمام الولايات المتحدة 2-0 في كأس العالم، رغم فوزها على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادلت 1-1 مع كل من كندا وبنما، وخسرت أمام سويسرا 4-1. وسجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية خلال المباريات الخمس.

السويد والبوسنة والهرسك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين هي مباراة ودية أُقيمت في 29 مايو 2010، وفازت فيها السويد على أرضها 4-2. ومع وجود مباراة واحدة فقط في البيانات المتاحة، لا يمكن تحديد نمط أوسع لنتائج مواجهاتهما، وتمثل هذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية لقاءً نادرًا بين البلدين.