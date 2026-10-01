تبلغ كأس الخليج العربي السابعة والعشرون ذروة الإثارة مع مواجهة السعودية لقطر في الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 3 أكتوبر 2026. وتحسم هذه المواجهة الإقصائية عالية المخاطر في نصف النهائي أول منتخب يحجز مقعده في النهائي الكبير.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجها لحجز مقعدك في هذه القمة الكبيرة بالدور نصف النهائي. اكتشف مواعيد المباراة، ومنافذ بيع التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذاكرك اليوم.

متى تقام مباراة السعودية ضد قطر؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 3 أكتوبر 2026، الساعة 18:55 السعودية ضد قطر (نصف نهائي كأس الخليج العربي) ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر السعودية ضد قطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تعمل باعتبارها الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتعد المنصة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر السعودية ضد قطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 22 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الثالثة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم الجلوس وموقع الفئة داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة السعودية ضد قطر

يمثل الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين بداية مرحلة خروج المغلوب في جدة. ومع مواجهة متصدر المجموعة الأولى لوصيف المجموعة الثانية في هذا الدور الحاسم، تحمل المباراة ضغطًا هائلًا مع وجود بطاقة التأهل إلى النهائي على المحك.

من التفاصيل الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن هذه المواجهة الكبيرة في نصف النهائي: