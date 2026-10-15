تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بديربي إسكندنافي مرتقب، إذ تستعد الدنمارك لاستضافة النرويج على ملعب باركن الشهير في كوبنهاجن. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان على حسم التفوق بينهما وحصد نقاط مهمة في دور المجموعات.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل اللازمة بشأن أسعار التذاكر، ومعلومات الملعب، وخطوات حجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة الدنمارك والنرويج في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة الدنمارك والنرويج على ملعب باركن في كوبنهاجن، على أن يؤكد الناقل التلفزيوني في منطقتكم موعد انطلاقها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 باركن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر DBU Billetsalg، بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم لمباريات المنتخب على أرضه في ملعب باركن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر المتاحة للجمهور عند بدء البيع العام.

وإذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع الرسمي بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد المتاحة للجمهور خلف المرميين في ملعب باركن، بحسب الفئة المختارة.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 78 يورو، عند نفاد التذاكر العادية المخصصة للبيع عبر القنوات الرسمية.

الدنمارك ضد النرويج في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدنمارك والنرويج

حققت الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت مثلها. وكان آخر ظهور لها تعادلًا دون أهداف مع الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية، كما خرجت من تصفيات كأس العالم بعد خسارتها أمام التشيك بمجموع المباراتين. وشهدت هذه الفترة أيضًا فوزها على مقدونيا الشمالية 4-0 وخسارتها أمام اسكتلندا 4-2.

أما النرويج، فحققت ثلاثة انتصارات وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت آخر نتائجها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي بذلك سلسلة شهدت فوزها على البرازيل وساحل العاج في الأدوار الإقصائية. وبدأت النرويج تلك الفترة بالفوز على السنغال 3-2 في دور المجموعات.

الدنمارك ضد النرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تملك الدنمارك السجل الأفضل في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين. وجاء آخر لقاء بينهما في يونيو 2024، حين فازت الدنمارك 3-1 على أرضها في مباراة ودية. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، فازت الدنمارك ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للنرويج. وأُقيمت معظم هذه المواجهات على الأراضي الدنماركية، وكانت الدنمارك عمومًا الأكثر فاعلية أمام المرمى، لكن تحسن مستوى النرويج قبل هذه المباراة يجعل النتائج السابقة مؤشرًا أقل موثوقية مما قد تبدو عليه.







