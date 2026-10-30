تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بديربي إسكندنافي مثير، حيث تستعد الدنمارك لاستضافة النرويج على ملعب باركن الشهير في كوبنهاغن. ويتنافس الغريمان الأوروبيان على التفوق في هذه المواجهة وحصد نقاط مهمة في دور المجموعات من البطولة.

جول يقدم جميع التفاصيل اللازمة بشأن أسعار التذاكر، وإرشادات الوصول إلى الملعب، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة الدنمارك والنرويج في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول؟

تُقام مباراة الدنمارك والنرويج على ملعب باركن في كوبنهاغن، على أن يُحدَّد موعد انطلاقها عبر الجهة الناقلة في منطقتكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 باركن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تُباع التذاكر الرسمية للمباراة مباشرةً عبر DBU Billetsalg، بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم لمباريات المنتخب على أرضه في ملعب باركن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العادية المطروحة للجمهور عند بدء فترات البيع العام.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع المباشر بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل تيكومبو في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد المخصصة للجمهور خلف المرميين في ملعب باركن، بحسب الفئة المختارة.

وعلى منصات إعادة البيع مثل تيكومبو، تبدأ الأسعار من نحو 78 يورو عند نفاد التذاكر العادية المطروحة عبر القنوات الرسمية.

الدنمارك ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدنمارك والنرويج

حققت الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت ثمانية. وكانت آخر مبارياتها تعادلًا سلبيًا مع الكونغو الديمقراطية في لقاء ودي، كما خرجت من تصفيات كأس العالم بعد خسارتها أمام التشيك بمجموع المباراتين. وشهدت هذه الفترة أيضًا فوزها على مقدونيا الشمالية 4-0 وخسارتها أمام اسكتلندا 4-2.

أما النرويج، فحققت ثلاثة انتصارات وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت آخر نتائجها الخسارة أمام إنجلترا 2-1 في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي بذلك سلسلة تضمنت الفوز على البرازيل وساحل العاج في الأدوار الإقصائية. وبدأت النرويج تلك السلسلة بالفوز على السنغال 3-2 في دور المجموعات.

الدنمارك ضد النرويج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تملك الدنمارك السجل الأفضل في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين. وأُقيم آخر لقاء بينهما في يونيو 2024، حين فازت الدنمارك على أرضها 3-1 في مباراة ودية. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، فازت الدنمارك ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للنرويج. وأُقيمت معظم هذه المواجهات على الأراضي الدنماركية، وكانت الدنمارك عمومًا الأكثر فاعلية في استغلال الفرص، لكن تحسن مستوى النرويج قبل هذه المباراة يجعل نتائج المواجهات السابقة أقل دلالة على ما قد يحدث مما قد تبدو عليه.