تشتد المنافسة في كأس الملك عندما يستضيف الجبلين العملاق السعودي الاتحاد في دور الـ16 على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل. وتحمل مباريات خروج المغلوب دائمًا إثارة كبيرة، وتجمع هذه المواجهة فريقًا صاحب الأرض العازم على الفوز بأحد أكثر أندية المملكة تتويجًا بالألقاب.

جول يقدم لك كل التفاصيل الأساسية عن التذاكر وكيفية الحصول عليها الآن.

متى تبدأ مباراة الجبلين والاتحاد في كأس الملك؟

من المقرر أن تُقام مباراة الجبلين والاتحاد في كأس الملك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 30 نوفمبر 2026 - 08:25

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الجبلين والاتحاد؟

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساسًا عبر منصات بيع التذاكر الرياضية السعودية الرسمية، مثل ويبوك، ومنصات شباك التذاكر المخصصة للنادي المضيف. وينبغي للمشجعين التحقق من هذه المنصات أولًا خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام، للحصول على التذاكر مباشرة بسعرها الأصلي.

إليك التفاصيل الأساسية للمباراة:

المباراة: الجبلين ضد الاتحاد

المسابقة: دور الـ16 من كأس الملك

التاريخ: الإثنين 30 نوفمبر 2026

موعد البداية: 16:25 بتوقيت السعودية

الملعب: ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، حائل، السعودية

GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتتيح المنصات البديلة للمشجعين وسيلة موثوقة للعثور على أرخص تذكرة عند نفاد الحصص الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الجبلين والاتحاد؟

تبدأ أسعار التذاكر لدى المزوّد الرسمي من نحو 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العام العادية، ما يجعل حضور الأدوار الأولى من كأس الملك في متناول المشجعين.

وفي سوق إعادة البيع، على منصات مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 80 ريالًا سعوديًا، ما يمنح المشجعين خيارًا آخر للحصول على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصص الرسمية.

الجبلين ضد الاتحاد في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الجبلين والاتحاد الأخيرة

فاز الجبلين في مباراتين، وخسر مباراتين، وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له في كأس الملك. وكانت أحدث نتائجه الفوز على الاتفاق 1-0، كما سجل فوزًا بنتيجة 3-1 على المنافس نفسه في مباراة سابقة ضمن البيانات. وجاءت هزيمتاه أمام الفتح، ومن بين النتائج الخسارة 1-2، إلى جانب تعادله 1-1 مع الرائد في مباراة سُجلت خسارةً بركلات الترجيح. وخلال المباريات الخمس، سجل ثمانية أهداف واستقبل أربعة.

فاز الاتحاد بثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام العين 1-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تغلب على الدرعية 2-0 والاتفاق 4-1 في دوري روشن السعودي، وفاز خارج أرضه على نفطشي فرغانة 2-1 في منافسة قارية. كما تعادل 1-1 مع أبها في الدوري. وخلال المباريات الخمس، سجل الاتحاد تسعة أهداف واستقبل سبعة.

الجبلين ضد الاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين الجبلين والاتحاد. وستُضاف تفاصيل أخرى عند تأكيد السجلات.