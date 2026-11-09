بعد صعود التشيك إلى المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، عقب مشوار ناجح للغاية في نسخة 2024/25، سيسعى المنتخب إلى الحفاظ على مكانته بين أكبر القوى الكروية في أوروبا. ويمكنك حجز تذاكر مباريات التشيك المقبلة اليوم.



بعد مبارياته الأربع الأولى في مرحلة الدوري أمام كرواتيا وإنجلترا (مرتين) وإسبانيا في سبتمبر وأكتوبر، يختتم المنتخب مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهتين أمام إسبانيا على أرضه وكرواتيا خارج أرضه. وتُقام أولاهما، أمام إسبانيا، على ملعب ليتنا في براغ يوم الخميس 12 نوفمبر.

استضاف ملعب ليتنا 50 مباراة رسمية للمنتخب التشيكي منذ تأسيس الاتحاد المستقل عام 1993، ولم يخسر المنتخب المضيف أي مباراة تنافسية عليه قط، رغم تعرضه لـ12 هزيمة في مباريات ودية.

فهل يرتقي التشيك إلى مستوى التحدي أمام حامل لقب كأس العالم؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تُقام مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة التشيك وإسبانيا على ملعب ليتنا في براغ يوم الخميس 12 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 12 نوفمبر 2026 - 14:45 جنرالي أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

تُباع التذاكر الرسمية مباشرة عبر البوابة الرئيسية للاتحاد التشيكي لكرة القدم (FAČR)، التي تُستضاف عادةً عبر Ticketportal Czech Republic أو Ticketstream. وبوجه عام، يبدأ الاتحاد بيع تذاكر المباريات قبل انطلاقها بنحو 4 إلى 6 أسابيع.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

تسليم التذاكر مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مشمولة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

يقسم الاتحاد التشيكي لكرة القدم أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات قياسية للمقاعد (موضحة أدناه)، وتبدأ الأسعار الرسمية عادةً من نحو 490 كرونة تشيكية إلى أكثر من 1,500 كرونة تشيكية (ما يعادل نحو 20 إلى أكثر من 60 يورو).

الفئة الثالثة (خلف المرميين) : الخيار الأقل تكلفة، وتقع مقاعده عادةً في المدرجين الجنوبي أو الشمالي. وفي هذه المنطقة أيضًا تقع تاريخيًا مقاعد مشجعي المنتخب المضيف النشطين (مقاعد مشجعي جمهورية التشيك).

: الخيار الأقل تكلفة، وتقع مقاعده عادةً في المدرجين الجنوبي أو الشمالي. وفي هذه المنطقة أيضًا تقع تاريخيًا مقاعد مشجعي المنتخب المضيف النشطين (مقاعد مشجعي جمهورية التشيك). الفئة الثانية (الزوايا والأجزاء العلوية من المدرجات الجانبية) : فئة متوسطة السعر توفر توازنًا بين التكلفة ووضوح الرؤية داخل الملعب.

: فئة متوسطة السعر توفر توازنًا بين التكلفة ووضوح الرؤية داخل الملعب. الفئة الأولى (المدرجات الممتدة على جانبي الملعب والمدرجات الرئيسية المميزة): أغلى التذاكر القياسية، وتقع على امتداد جانبي الملعب الرئيسيين، وتوفر رؤية مثالية بلا عوائق لمقاعد البدلاء وخط وسط الملعب.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ليتنا

ملعب ليتنا، المعروف رسميًا حاليًا باسم epet ARENA لأسباب تتعلق بالرعاية، هو الملعب التاريخي لنادي سبارتا براغ، الذي ينافس في الدوري التشيكي الممتاز، وأحد أبرز معالم كرة القدم التشيكية عمومًا.

يقع الملعب الشهير في حي ليتنا الخلاب المطل على وسط براغ، وقد شهد على مدى أكثر من قرن أحداثًا رياضية لا تُنسى وتجمعات سياسية ضخمة. ويتسع لنحو 18,887 متفرجًا، ما يجعله ملعبًا صغيرًا نسبيًا لكنه شديد الصخب.

لحظات لا تُنسى في ملعب ليتنا

الثورة المخملية (1989) : بعيدًا عن الرياضة، أدى ملعب ليتنا دورًا كبيرًا في التاريخ الأوروبي. فخلال «الثورة المخملية» المناهضة للشيوعية، فُتحت ممرات الملعب لتكون منصة مشاهدة لسهل ليتنا المجاور، حيث تجمع أكثر من 800,000 متظاهر للمطالبة بالديمقراطية.

: بعيدًا عن الرياضة، أدى ملعب ليتنا دورًا كبيرًا في التاريخ الأوروبي. فخلال «الثورة المخملية» المناهضة للشيوعية، فُتحت ممرات الملعب لتكون منصة مشاهدة لسهل ليتنا المجاور، حيث تجمع أكثر من 800,000 متظاهر للمطالبة بالديمقراطية. إنجازات تصفيات يورو 1996 (1995) : استضاف الملعب، بعد تحديثه حديثًا، منتخب جمهورية التشيك الذي كان قد تشكّل حديثًا. وأسهم انتصاران تاريخيان في التصفيات على هولندا والنرويج في ليتنا في وصول التشيك إلى نهائي يورو 1996.

: استضاف الملعب، بعد تحديثه حديثًا، منتخب جمهورية التشيك الذي كان قد تشكّل حديثًا. وأسهم انتصاران تاريخيان في التصفيات على هولندا والنرويج في ليتنا في وصول التشيك إلى نهائي يورو 1996. ليالٍ مجيدة في دوري أبطال أوروبا: بوصفه ملعب سبارتا براغ خلال حقبة «سبارتا الحديدي» الشهيرة، استضاف ليتنا أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وآرسنال. ويشتهر تصميمه المغلق الفريد باحتجاز الصوت، ما يجعله ملعبًا مهيبًا للأندية الأوروبية الزائرة.

الطابع الأسود وجدار التاريخ: إذا شاركت في جولة رسمية داخل النادي، فستلاحظ طابعًا داخليًا أسود أنيقًا، وهو إشارة مقصودة إلى الألوان الأصلية لقميص سبارتا براغ، قبل اعتماد لونه الأحمر الداكن الشهير.

مباراة التشيك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

التشيك وإسبانيا: المستوى مؤخرًا

تصنيف فيفا: التشيك (المركز 48) وإسبانيا (المركز الأول)

رغم فوز التشيك المثير في الملحق المؤهل لكأس العالم على جمهورية أيرلندا والدنمارك، بركلات الترجيح في المباراتين، لم يقدم المنتخب أداءً مقنعًا في كأس العالم. فقد خسر أمام كوريا الجنوبية والمكسيك وتعادل مع جنوب أفريقيا خلال دور المجموعات من البطولة.

أصبحت إسبانيا موضع احتفاء عالمي في الصيف الماضي، بعدما رفعت كأس العالم في أمريكا الشمالية. وبعد افتتاح البطولة بتعادل باهت 0-0 مع الرأس الأخضر، فازت بسبع مباريات متتالية ولم تستقبل سوى هدف واحد.

التشيك وإسبانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

تتفوق إسبانيا بوضوح في سجل مواجهاتها المباشرة مع التشيك، إذ لم تخسر في أي من المواجهات السبع السابقة، ففازت خمس مرات وتعادلت مرتين.

جرت آخر مواجهة بين المنتخبين في يونيو 2022 ضمن دوري الأمم الأوروبية. وفازت إسبانيا بالمباراة 2-0 على ملعب لا روساليدا في مالقة، بهدفين من كارلوس سولير وبابلو سارابيا.