تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، تستضيف فيها البوسنة والهرسك رومانيا على ملعب بيلينو بوليه في زينيتسا. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، تحمل أهمية كبيرة في سباق الصعود وترتيب البطولة.

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متى تبدأ مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا على ملعب بيلينو بوليه في زينيتسا، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للبيع مباشرة عبر منصة «BHFF Fans» الرسمية التابعة لاتحاد كرة القدم في البوسنة والهرسك، التي تتولى بيع تذاكر الدخول العادية لمباريات المنتخب على أرضه في زينيتسا. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية مبكرًا للحصول على التذاكر العادية عند فتح البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر بالكامل من البيع الرسمي أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر منصة البيع الرسمية من نحو 20 يورو للمقاعد خلف المرميين على ملعب بيلينو بوليه.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 125 يورو، عندما تنفد التذاكر العادية من منافذ البيع الرسمية.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى البوسنة والهرسك ورومانيا

تخوض البوسنة والهرسك هذه المباراة بعدما حققت فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وانتهت أحدث مبارياتها بالخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، بعدما فازت على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادلت أيضًا 1-1 مع كل من كندا وبنما خلال تلك الفترة. وسجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية في المباريات الخمس.

حققت رومانيا فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث نتائجها الفوز 2-1 على ويلز، وسبقه التعادل 1-1 مع جورجيا. وفي وقت سابق من تلك الفترة، خسرت أمام سلوفاكيا وتركيا، فيما كان فوزها 7-1 على سان مارينو أكبر نتائجها خلالها. وسجل منتخب هاجي 11 هدفًا واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس، ما يمنحه سجلًا دفاعيًا أفضل بفارق ملحوظ من منافسه قبل هذه المباراة.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2025، حين فازت البوسنة والهرسك على رومانيا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وكانت رومانيا قد فازت بمباراة الذهاب في وقت سابق من العام نفسه، بعد تغلبها على البوسنة 1-0 في بوخارست في مارس 2025. وشهدت المواجهات الخمس المباشرة المسجلة بينهما تنافسًا متقاربًا، وتضمنت مباراتين في دوري الأمم الأوروبية عام 2022 ومباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2011. وحققت رومانيا نتائج أفضل عمومًا على أرضها، لكن فوز البوسنة الأخير في زينيتسا يُظهر أهمية أفضلية الأرض في هذه المواجهة.