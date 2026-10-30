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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoالبوسنة والهرسك
بيلينو بولج ستاديوم
team-logoرومانيا
Book Bosnia and Herzegovina vs Romania Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة البوسنة والهرسك ضد رومانيا: الأسعار ومعلومات المباراة ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد في المستوى ب من دوري الأمم الأوروبية

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
البوسنة والهرسك
رومانيا

تواجه البوسنة والهرسك رومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني. إليك كيفية الحصول على تذاكرك.

تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، يستضيف فيها منتخب البوسنة والهرسك نظيره الروماني على ملعب بيلينو بوليه في زينيتسا. ويتواجه المنتخبان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، لها أهمية كبيرة في سباق الصعود وترتيب البطولة.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر المباراة، وفئات المقاعد، والأسعار، وكيفية حجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تقام مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا على ملعب بيلينو بوليه في زينيتسا، على أن يُحدد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6
بيلينو بولج ستاديوم

أين يمكن شراء تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر البوابة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك لكرة القدم، BHFF Fans، التي تتولى بيع التذاكر العادية لمباريات المنتخب على أرضه في زينيتسا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا للحصول على التذاكر العادية فور طرح الحصة المخصصة للجمهور.

إذا نفدت التذاكر بالكامل من منافذ البيع الرسمية، أو لم تعد بعض فئات المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 20 يورو للمقاعد خلف المرميين في ملعب بيلينو بوليه.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 125 يورو عند نفاد الحصص العادية من منافذ البيع الرسمية.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج البوسنة والهرسك ورومانيا الأخيرة

يدخل منتخب البوسنة والهرسك هذه المباراة بعد تحقيق فوز واحد وتعادلين وتلقي هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وخسر في آخر مبارياته أمام الولايات المتحدة 2-0 في كأس العالم، بعدما فاز على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادل أيضًا 1-1 مع كل من كندا وبنما خلال تلك الفترة. وسجل منتخب البوسنة ستة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

أما منتخب رومانيا، فحقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه الفوز على ويلز 2-1، بعدما تعادل مع جورجيا 1-1. وقبل ذلك، خسر أمام كل من سلوفاكيا وتركيا، فيما كان فوزه على سان مارينو 7-1 أبرز نتائجه خلال تلك الفترة. وسجل فريق هاجي 11 هدفًا واستقبل أربعة في المباريات الخمس، ما يمنحه سجلًا دفاعيًا أفضل بوضوح من منافسه قبل هذه المواجهة.

البوسنة

البوسنة - المستوى

أمريكا
خ2-0
بولندا
ت0-0
رومانيا
ف2-4
السويد
ت1-1
بولندا
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
رومانيا

رومانيا - المستوى

ويلز
ف2-1
السويد
خ2-1
البوسنة
خ2-4
بولندا
خ6-0
السويد
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

البوسنة والهرسك ضد رومانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2025، حين فازت البوسنة والهرسك على رومانيا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وكانت رومانيا قد فازت بمباراة الذهاب 1-0 على البوسنة في بوخارست في مارس 2025. ويشير سجل المواجهات الخمس المباشرة إلى تقارب مستوى المنتخبين، وقد شملت لقاءاتهما السابقة أيضًا مباراتين في دوري الأمم الأوروبية عام 2022، ومباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2011. وحققت رومانيا نتائج أفضل عمومًا على أرضها، لكن فوز البوسنة الأخير في زينيتسا يُظهر أهمية أفضلية الأرض في هذه المواجهة.

وجهاً لوجه

البوسنة والهرسكتعادلرومانيا
4
0
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
2
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
4
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
3
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
0
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
4
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
1
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
البوسنة والهرسك badge
البوسنة والهرسك
البوسنة
1
رومانيا badge
رومانيا
رومانيا
0
انتهت
10الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

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