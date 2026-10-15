تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، تستضيف فيها البوسنة والهرسك منتخب رومانيا على ملعب بيلينو بوليه في زينيتسا. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة بالمجموعة، لها تأثير كبير على فرص الصعود وترتيب البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة عن تذاكر المباراة وفئات المقاعد والأسعار وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة البوسنة والهرسك ورومانيا على ملعب بيلينو بوليه في زينيتسا، على أن يُحدد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بيلينو بولج ستاديوم

من أين تشتري تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرةً عبر منصة BHFF Fans التابعة لاتحاد كرة القدم في البوسنة والهرسك، والتي تتولى بيع تذاكر الدخول العادية للمباريات التي تُقام على أرضه في زينيتسا. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية مبكرًا للحصول على التذاكر العادية عند فتح البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر المنصة الرسمية، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة البوسنة ورومانيا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر منصة البيع الرسمية من نحو 20 يورو، للمقاعد خلف المرميين في ملعب بيلينو بوليه.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو من نحو 125 يورو عند نفاد التذاكر العادية من منافذ البيع الرسمية.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج البوسنة والهرسك ورومانيا الأخيرة

يدخل منتخب البوسنة والهرسك هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وخسر في آخر مبارياته أمام الولايات المتحدة بنتيجة 2-0 في كأس العالم، بعدما فاز على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. كما تعادل 1-1 مع كل من كندا وبنما خلال تلك الفترة. وسجل منتخب البوسنة ستة أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس.

أما رومانيا، فحققت فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقت هزيمتين في مبارياتها الخمس الأخيرة. وفازت في آخر مبارياتها على ويلز بنتيجة 2-1، بعدما تعادلت 1-1 مع جورجيا. وقبل ذلك، خسرت أمام سلوفاكيا وتركيا، فيما كان فوزها 7-1 على سان مارينو أبرز نتائجها خلال تلك الفترة. وسجل فريق هاجي 11 هدفًا واستقبل أربعة في المباريات الخمس، ما يمنحه سجلًا دفاعيًا أفضل بفارق ملحوظ من منافسه قبل هذه المباراة.

البوسنة والهرسك ضد رومانيا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2025، حين فازت البوسنة والهرسك على رومانيا 3-1 على أرضها في تصفيات كأس العالم. وكانت رومانيا قد فازت بمباراة الذهاب في وقت سابق من العام نفسه، بتغلبها على البوسنة 1-0 في بوخارست في مارس 2025. وتشير المواجهات الخمس المسجلة بينهما إلى تقارب المستوى، وقد تضمنت أيضًا مباراتين في دوري الأمم الأوروبية عام 2022، ومباراة في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2011. وحققت رومانيا عمومًا نتائج أفضل على أرضها، لكن فوز البوسنة الأخير في زينيتسا يُظهر أهمية أفضلية الأرض في هذه المواجهة.



