تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة خليجية من العيار الثقيل، يستضيف فيها الاتحاد السعودي شباب الأهلي الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

جول يقدم لك كل التفاصيل التي تحتاج إليها لشراء تذاكر المباراة وحجز مقعدك في المدرجات الآن.

متى تنطلق مباراة الاتحاد وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لهذه المباراة غير متاحة حاليًا. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتحاد وشباب الأهلي؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة Webook.com المستضيفة لعملية البيع. ويمكن للمشجعين التسجيل وشراء تذاكر الدخول العامة عبر البوابة الرسمية بمجرد فتح باب البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub يتيح خيارًا آخر. ويوفر سوق إعادة البيع خيارات للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد بعد نفاد التذاكر المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وشباب الأهلي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا، بينما تقع المقاعد من الفئات الأعلى والأقرب إلى أرض الملعب ضمن شرائح سعرية أعلى.

وفي أسواق إعادة البيع مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد ومستوى الطلب وقت الشراء.

الاتحاد وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد وشباب الأهلي دبي مؤخرًا

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا وتعادلًا في مبارياته الخمس الأخيرة، من دون أي خسارة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تعادل 0-0 مع الفتح. وتشمل انتصاراته الثلاثة الفوز 2-1 على النصر والفوز 1-3 خارج أرضه على الفيصلي، فيما سجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز شباب الأهلي دبي في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة. وخسر خلال هذه السلسلة 1-3 أمام الجزيرة، لكن انتصارين متتاليين سبقا تلك الخسارة، من بينهما الفوز 2-0 على الظفرة، أظهرا قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية متتالية.

الاتحاد وشباب الأهلي دبي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين الفريقين في هذه البيانات كانت في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 30 سبتمبر 2025، حين فاز شباب الأهلي دبي 1-0 خارج أرضه على الاتحاد. وتمنح هذه النتيجة النادي القادم من دبي أفضلية في سجل المواجهات الأخيرة بينهما، لكن قلة عدد المباريات تجعل من الصعب توقع نتيجة المواجهة المقبلة اعتمادًا على السجل المباشر وحده.







