تعود منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة مرتقبة في الجولة الخامسة، يستضيف فيها الاتحاد السعودي بطل أوزبكستان باختاكور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية عن موعد المباراة ومنصات بيع التذاكر وفئات الأسعار، لتتمكن من حجز تذكرتك الآن.

متى تبدأ مباراة الاتحاد وباختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتحاد وباختاكور؟

تُطرح تذاكر مباريات الاتحاد على أرضه رسميًا عبر بوابة النادي للتذاكر التي تعمل بمنصة ويبوك، ويمكن الوصول إليها من خلال موقع ويبوك الرسمي وتطبيق تذاكر الاتحاد للهواتف المحمولة. ويحصل أصحاب التذاكر الموسمية على أولوية الحجز، قبل طرح التذاكر المتبقية للمباراة للبيع أمام الجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منصة البيع الرسمية، تتيح منصات إعادة بيع التذاكر خيارًا بديلًا. ويمكنك التوجه إلى منصة تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

خطوات حجز مقعدك:

زر منصة ويبوك الرسمية أو افتح تطبيق تذاكر الاتحاد. ابحث عن مباراة الاتحاد وباختاكور ضمن فعاليات دوري أبطال آسيا للنخبة. اختر فئة المدرجات التي تفضلها وعدد المقاعد. أدخل بيانات إتمام الحجز وادفع بالريال السعودي. إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا، فتوجه مباشرة إلى تيكومبو للاطلاع على التذاكر المتبقية المعروضة لإعادة البيع من المشجعين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وباختاكور؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية على منصة ويبوك الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا للمقاعد خلف المرمى في المدرج العلوي، وتصل إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد الوسطى في المدرج السفلي، بحسب الفئة المختارة.

وفي سوق إعادة البيع، تبدأ الأسعار على تيكومبو من نحو 1,340 ريالًا سعوديًا، أي حوالي 357 دولارًا أمريكيًا، للمقاعد في المدرج العلوي خلف المرمى، وترتفع أسعار المقاعد في المدرج السفلي على جانبي الملعب مع اقتراب يوم المباراة.

الاتحاد ضد باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الاتحاد وباختاكور طشقند الأخيرة

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 على نفتشي فرغانة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 26 أكتوبر، كما تغلب على الاتفاق 4-1 في الدوري السعودي للمحترفين. وجاءت هزيمتاه أمام شباب الأهلي دبي والهلال، وانتهت الأخيرة بنتيجة 3-2. وسجل الاتحاد عشرة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، ما يعكس نزعة هجومية يقابلها انكشاف دفاعي.

حقق باختاكور طشقند فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بخسارته 1-0 أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر 3-1 أمام نفتشي فرغانة في الدوري الأوزبكي. وكانت أفضل نتائجه خلال هذه الفترة الفوز 3-1 على بونيودكور طشقند. وسجل باختاكور ستة أهداف واستقبل ستة في المباريات الخمس.

الاتحاد ضد باختاكور طشقند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 2 مايو 2012، عندما استضاف باختاكور طشقند الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر 2-1. وفي المواجهات المباشرة الأربع المسجلة بينهما، التي أُقيمت جميعها في دوري أبطال آسيا للنخبة عامي 2009 و2012، فاز الاتحاد ثلاث مرات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل الاتحاد عشرة أهداف في تلك المواجهات الأربع، مقابل ثلاثة أهداف لباختاكور.