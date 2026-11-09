يستضيف الاتحاد باختاكور في مواجهة مرتقبة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 نوفمبر 2026. وتقام مباراة دور المجموعات في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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متى تبدأ مباراة الاتحاد ضد باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تقام مباراة الاتحاد ضد باختاكور يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، وتنطلق الساعة 22:15 بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 13:15

أين يمكن شراء تذاكر الاتحاد ضد باختاكور؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة ويبوك. ويُنصح المشجعون دائمًا بمراجعة القنوات الرسمية أولًا عند طرح التذاكر مع اقتراب يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك الاطلاع على المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة لها على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد باختاكور؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 15 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا لمقاعد المدرجات السفلية.

أما في سوق إعادة البيع، مثل Grintahub، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 75 ريالًا سعوديًا. والحجز المبكر هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الاتحاد ضد باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد وباختاكور طشقند مؤخرًا

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-4 على أرضه أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تغلب على الاتفاق 4-1 والدرعية 2-0 في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز خارج أرضه على نفتشي فرغانة 2-1 في المنافسات القارية. وسجل تسعة أهداف واستقبلت شباكه عشرة أهداف خلال المباريات الخمس.

فاز باختاكور في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على كوكاند 1912 في الدوري الأوزبكي، لكنه تعرض قبل ذلك لخسارة ثقيلة 2-6 أمام النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. وخسر أيضًا 1-0 أمام القوة الجوية في المنافسات القارية. وسجل الفريق الأوزبكي سبعة أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا خلال المباريات الخمس.

الاتحاد ضد باختاكور طشقند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2012، حين استضاف باختاكور الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر 1-2. وفي مباراة الذهاب التي أقيمت في وقت سابق من ذلك الموسم، فاز الاتحاد 4-0 على أرضه. ويُظهر سجل المواجهات المباشرة في المباريات الأربع المتاحة فوز الاتحاد ثلاث مرات وتعادله مرة واحدة، فيما لم يحقق باختاكور أي انتصار على الفريق السعودي حتى الآن.