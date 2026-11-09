تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مهمة، إذ تستعد اسكتلندا للقاء مقدونيا الشمالية في مباراة حاسمة ضمن المجموعة E. ويسعى كلا المنتخبين إلى اكتساب دفعة تمنحه الأفضلية في المجموعة، ما يجعل هذه المواجهة الدولية جديرة بمتابعة الجماهير في أنحاء أوروبا.

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متى تبدأ مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية للمستوى «ب»؟

تقام مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو، ولم يُحدد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

من أين تشتري تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

يتولى الاتحاد المضيف لكرة القدم توزيع التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح شراء التذاكر المطروحة للجمهور. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية للحصول على التذاكر العادية قبل نفاد الحصة المخصصة لها.

إذا أُغلقت فترة البيع الأساسية أو نفدت المقاعد على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub، إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو لمقاعد الجمهور، بحسب موقع المقعد في الملعب والفئة المختارة.

أما على منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub، فتبدأ أسعار التذاكر من نحو 90 يورو للمقعد عند نفاد التذاكر العادية المطروحة للبيع عبر القنوات الرسمية.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية للمستوى «ب»: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اسكتلندا ومقدونيا الشمالية مؤخرًا

فازت اسكتلندا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، مقابل هزيمتين ودون أي تعادل. وجاءت أحدث نتائجها في كأس العالم، حيث خسرت 3-0 أمام البرازيل و1-0 أمام المغرب. وقبل هاتين الخسارتين، تغلبت على هايتي 1-0 وحققت فوزًا بنتيجة 4-1 على كوراساو، لتُظهر قدرتها الهجومية عندما تكون في أفضل حالاتها. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

عانت مقدونيا الشمالية من تذبذب النتائج، إذ حققت فوزًا واحدًا فقط في مبارياتها الخمس الأخيرة، مقابل تعادلين وهزيمتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 4-0 أمام تركيا، كما خسرت بالنتيجة نفسها أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم. وكانت هزيمتها 7-1 أمام ويلز في وقت سابق من مشوارها هي الأثقل ضمن هذه السلسلة. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2013، حين فازت اسكتلندا 2-1 خارج أرضها أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم. وفي آخر أربع مواجهات مباشرة مسجلة، تتفوق اسكتلندا بانتصارين مقابل انتصار واحد لمقدونيا الشمالية، فيما انتهت مباراة بالتعادل. ويبقى فوز اسكتلندا 2-0 على أرضها عام 2009 أكبر انتصاراتها في هذه المواجهات.