يواجه ماينز 05 فريق آينتراخت فرانكفورت يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب MEWA Arena في ماينز.

يدخل الناديان المباراة وهما يسعيان لفرض الزخم مبكرًا، إذ يتطلع آينتراخت فرانكفورت إلى الدفاع عن طموحاته الأوروبية، بينما يسعى ماينز 05 إلى ترسيخ حضوره القوي في النصف العلوي من الجدول. ولا يزال السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بينهما متقاربًا للغاية، مع أفضلية طفيفة لفرانكفورت بـ12 انتصارًا مقابل 11 لماينز، إلى جانب 9 تعادلات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت على ملعب MEWA Arena في ماينز، ضمن الجولة الافتتاحية من موسم 2026/27 في الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 كوفاسه أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

اشترِ تذاكر مباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني يوم 12 سبتمبر 2026 من خلال هذه الخيارات الرئيسية:

المتجر الرسمي للنادي لبيع التذاكر: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي عبر متجر ماينز 05 الرسمي للتذاكر عبر الإنترنت (mainz05.de)، بما أن ماينز يستضيف المباراة على ملعب MEWA Arena. وعادة ما تُطرح التذاكر للبيع أولًا لأعضاء النادي قبل إتاحتها للجمهور العام.

منصة إعادة البيع الرسمية لماينز 05: يدير ماينز 05 منصة رسمية لتبادل التذاكر (Ticketbörse) على موقعه الإلكتروني، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية إعادة بيع مقاعدهم بأمان وبالسعر الاسمي للمباريات الفردية.

قسم جماهير آينتراخت فرانكفورت الضيف: إذا كنت تشجع آينتراخت فرانكفورت، فإن تذاكر القسم المخصص للجماهير الضيفة تُوزع مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي وبوابة الأعضاء الخاصة به.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباراة ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت على ملعب MEWA Arena بين نحو 12 £ و65 £، بحسب الفئة ومنطقة الجلوس:

المدرجات الواقفة (Stehplatz): نحو 12 £ إلى 19 £ (14 € إلى 22 €)

مقاعد الفئة العادية: نحو 23 £ إلى 47 £ (27 € إلى 55 €)

الفئة الأولى والمقاعد المركزية المميزة: نحو 50 £ إلى 65 £ (58 € إلى 76 €)

إذا كنت ستشتري عبر أسواق التذاكر الثانوية أو منصات تجميع إعادة البيع مثل StubHub بسبب الطلب المرتفع على الديربي، فتوقع أسعارًا ديناميكية في السوق الثانوية:

مقاعد إعادة البيع منخفضة السعر: نحو 43 £ إلى 55 £

مقاعد متوسطة ومتوسط الرؤية من خط الوسط: نحو 70 £ إلى 150 £

باقات كبار الزوار والضيافة: 170 £+

ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ماينز 05 وآينتراخت فرانكفورت

يصل ماينز 05 إلى هذه المباراة بعدما حقق خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتهت بفوز 9-0 على VfB Krieschow في كأس ألمانيا، كما تغلب أيضًا على AFC Bournemouth بنتيجة 2-1 وعلى Paris FC بنتيجة 4-0 في فترة الإعداد. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها خلال تلك السلسلة فجاءت في تعادل 3-3 مع أودينيزي. وسجل ماينز 19 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبل أربعة أهداف فقط، وهو سجل يعكس وحدة هجومية منسجمة وفعالة.

يُظهر سجل آينتراخت فرانكفورت في آخر خمس مباريات أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الافتتاحية في كأس ألمانيا أمام SC St. Toenis بالفوز 11-0، كما تغلب أيضًا على FSV Frankfurt بنتيجة 5-1 وعلى Hull City بنتيجة 2-0 في فترة الإعداد. وكانت العلامة السلبية البارزة في تلك السلسلة هي الخسارة 7-0 أمام Brentford، وهي النتيجة التي هيمنت على رواية صيف النادي. وسجل فرانكفورت 19 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس لكنه استقبل 12 هدفًا، وكانت هزيمة برينتفورد مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذا الإجمالي الدفاعي.

ماينز 05 ضد آينتراخت فرانكفورت: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 22 مارس 2026، حين فاز ماينز 05 على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 على ملعب MEWA Arena في الدوري الألماني. وقبل ذلك، فاز فرانكفورت 1-0 على أرضه في نوفمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، يملك ماينز انتصارين مقابل انتصارين لفرانكفورت، مع تعادل واحد، وتقاسم الفريقان الغلة في مباريات متقاربة طوال تلك الفترة.