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متى تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد، 13 سبتمبر، 4:30 مساءً مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي أولد ترافورد تذاكر



يُعد أولد ترافورد الملعب الرئيسي لمانشستر يونايتد منذ عام 1910. وبسعة تقل بقليل عن 75,000 متفرج، فإن "مسرح الأحلام"، كما يحلو لجماهير يونايتد تسميته، هو أكبر ملعب كرة قدم للأندية في المملكة المتحدة وثاني أكبر ملعب كرة قدم بشكل عام بعد ملعب ويمبلي. وإذا حدث توسع إضافي، فمن المرجح أن يتضمن إضافة طابق ثانٍ إلى المدرج الجنوبي، ما سيرفع السعة إلى نحو 88,000 متفرج، رغم طرح مقترحات بديلة في السنوات الأخيرة لبناء ملعب جديد بالكامل.

وبخلاف استضافته مباريات مانشستر يونايتد، استُخدم أولد ترافورد في عدد من الأحداث الكروية البارزة، بما في ذلك مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، مثل العديد من مواجهات نصف النهائي، ونهائي 1915، وعدة مباريات إعادة للنهائي، إلى جانب مباريات منتخب إنجلترا ومباريات في كأس العالم 1966، ويورو 1996، ويورو السيدات 2022. كما استضاف الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2003 الذي جمع فريقين إيطاليين، حين فاز ميلان على يوفنتوس بركلات الترجيح.

ماذا يمكن توقعه من مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

ورغم أن ديربيات مانشستر على ملعب الاتحاد كانت محبطة لمشجعي مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، فإن يونايتد لم يكن بأي حال الطرف الأقل شأناً أمام كتيبة بيب في جميع المواجهات الأخيرة. فقد تفوق سيتي عندما التقى الفريقان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، لكن مانشستر يونايتد رد اعتباره بعد 12 شهراً فقط في ويمبلي، عندما حصد لقبه الـ13 في المسابقة، وهو ما مثّل نجاحه الثاني في الكؤوس تحت قيادة إريك تن هاج.

أما فيما يتعلق بالمواجهات ضد الغريم التقليدي على أولد ترافورد، فسيحتفظ مانشستر يونايتد بذكريات طيبة عن لقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2023. ففي مواجهة حافلة بالإثارة، كما هي الحال غالباً في ديربيات مانشستر، منح جاك جريليش التقدم لسيتي في الدقيقة 60، قبل أن يعود يونايتد بقوة بهدفين خلال أربع دقائق عبر برونو فرنانديز وماركوس راشفورد.

وبعد الفشل في هز الشباك في آخر مباراتين على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، يتطلع يونايتد بشدة إلى استعادة فعاليته التهديفية في الديربي المقبل. ومع انضمام أمثال ماثيوس كونيا وبنجامين سيسكو إلى الفريق منذ تلك المباريات، سيأمل مشجعو يونايتد أن يتمكن فريقهم من التسجيل. وبحسب الالتزامات الدولية، قد يستعيد الفريق أيضاً هدافه الحالي بريان مبيومو، من أجل تعزيز خياراته الهجومية بشكل أكبر.

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من الآمن القول إن الطلب على تذاكر مانشستر يونايتد هائل للغاية، وهذا يؤثر في عمليات الشراء على جميع المستويات. ويُعد مانشستر يونايتد، وفقاً لمعظم الإحصاءات، ثالث أكثر الأندية دعماً في العالم بعد ريال مدريد وبرشلونة. ويملك أكثر من 200 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّر النادي أن لديه أكثر من مليار مشجع/مناصر حول العالم. يضاف إلى ذلك عدد ضخم من حاملي التذاكر الموسمية، يزيد على 50,000، في كل مباراة بيتية، ما يضغط على عدد التذاكر المتبقية لكل مباراة.

وكقاعدة عامة، لا تُطرح تذاكر مانشستر يونايتد للبيع لغير الأعضاء تقريباً أبداً. أما المبيعات العامة فهي نادرة جداً وغالباً ما تقتصر على المباريات الأقل طلباً. ويمكن لأعضاء النادي شراء تذاكر المباريات البيتية من خلال خمس دفعات رئيسية و35 دفعة أصغر كل موسم.

وهذه الدفعات من التذاكر غير متوقعة، لذلك غالباً ما يشترك المشجعون في تنبيهات. وبالنسبة لبعض المباريات البارزة، مثل ديربي مانشستر، يجري مانشستر يونايتد قرعات للأعضاء قبل نحو ثمانية أسابيع من موعد انطلاق المباريات. ويُطلب دفع عربون، وقد تنخفض نسبة النجاح إلى 10% فقط بسبب شدة الطلب. وبعد ذلك، تتبعها دفعات إضافية من التذاكر للمباريات الفردية في الأسابيع والأيام التي تسبق اللقاء.

ورغم أن البوابة الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أماناً للمشجعين لشراء تذاكر مانشستر يونايتد، فإن من يتطلعون إلى حضور ديربي مانشستر قد يرغبون في التفكير في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Viagogo، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

للمرة الأولى هذا الموسم، ستُسعَّر تذاكر المباريات في أولد ترافورد وفقاً لفئة المباراة، ما يجعل مانشستر يونايتد متماشياً مع معظم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى.

وهناك ثلاث فئات تسعير لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الفئة A وB وC، وفئة رابعة، وهي D، لبعض مباريات الكؤوس، بما يعكس تفاوت مستويات الطلب على المباريات المختلفة. وستظل جميع الامتيازات الخاصة بالجماهير من صغار السن وكبار السن قائمة.

وتسعير فئات التذاكر كالتالي:

الفئة D: ‏32 - 52 جنيهًا إسترلينيًا (مباريات الكؤوس فقط)

الفئة C: ‏37 - 60 جنيهًا إسترلينيًا (2 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز)

الفئة B: ‏57 - 86 جنيهًا إسترلينيًا (11 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز)

الفئة A: ‏59 - 97 جنيهًا إسترلينيًا (6 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز)

(ملاحظة: جرى تصنيف مباراة مانشستر سيتي، كما هو متوقع، ضمن الفئة A)

كما تختلف الأسعار أيضاً بالنسبة للتذاكر المخفضة، إذ يدفع من تزيد أعمارهم على 65 عاماً ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً ما بين 34 و65 جنيهاً إسترلينياً، بينما يمكن لمن هم دون 18 عاماً الدخول مقابل 14 جنيهاً إسترلينياً فقط في المدرج العائلي أو 47 جنيهاً إسترلينياً كحد أقصى في قسم 93:20.

ما باقات الضيافة المتاحة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي؟

تُعد باقات الضيافة الخاصة بمانشستر يونايتد أيضاً وسيلة رائعة لغير الأعضاء من أجل ضمان مقاعد للمباراة. وعادة ما تنفد بوتيرة أبطأ من التذاكر في السوقين الأساسية والثانوية، لذا قد تكون خياراً جيداً عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

وما تحصل عليه مع باقات ضيافة مانشستر يونايتد يعتمد على الجناح. ومع ذلك، هناك بعض المزايا التي تنطبق على جميع تذاكر كبار الشخصيات في أولد ترافورد. وتشمل:

مقاعد فاخرة مبطنة

دخول إلى صالات حصرية

مأكولات ومشروبات مجانية

جلسات أسئلة وأجوبة مع نجوم سابقين لمانشستر يونايتد

ترفيه يوم المباراة

خصومات في متجر Megastore

ساعات عمل ممتدة تبدأ قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة

وفي ما يلي مجموعة مختارة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر يونايتد في أولد ترافورد:

تجربة المتحف بعد المباراة (ابتداءً من 340 جنيهاً إسترلينياً)

مقعد في مدرج السير أليكس فيرغسون، مع دخول إلى متحف مانشستر يونايتد لمدة 90 دقيقة بعد المباراة، إلى جانب وجبات غير رسمية وبار مجاني.

The International (ابتداءً من 425 جنيهاً إسترلينياً)

واحدة من أكثر الباقات هدوءاً وعفوية، وتُقام في أجواء تقليدية في قلب ستريتفورد إند. تجربة طعام غير رسمية مع تشكيلة مجانية من المشروبات.

Red Cafe (ابتداءً من 549 جنيهاً إسترلينياً)

إطلالة رائعة من مقعدك في أولد ترافورد في مدرج السير أليكس فيرغسون، مع استقبال بالمشروبات، وقائمة طعام من ثلاث وجبات، ووجبات خفيفة بعد المباراة، وبيرة ونبيذ ومشروبات غازية مجانية.

Trinity Club (قبل المباراة ابتداءً من 425 جنيهاً إسترلينياً، وبعد المباراة ابتداءً من 299 جنيهاً إسترلينياً)

مقعد في المدرج الشرقي، الطابق الثاني، مع بوفيه ساخن وبارد وبار شامل.

Warwick Suite Executive Box (ابتداءً من 1250 جنيهاً إسترلينياً)

مساحة خاصة متصلة بجناح Warwick الفاخر لدينا، وتقدم قائمة بوفيه مميزة وباراً شاملاً بالكامل وفطائر كلاسيكية وعند نهاية المباراة.