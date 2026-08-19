بعد موسمين صعبين، باتت جماهير مانشستر يونايتد تأمل أن يكون فريقها قد تجاوز المنعطف أخيرًا. الأجواء الإيجابية ستخيّم على أولد ترافورد خلال المباراة البيتية الافتتاحية للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 30 أغسطس، ويمكنك أن تكون هناك للاستمتاع بالمناسبة من خلال حجز التذاكر اليوم.

كانت فترة مايكل كاريك المؤقتة في منصب المدرب بمثابة مفاجأة كبيرة إلى درجة أن أسطورة مانشستر يونايتد السابقة حصل على المنصب بشكل دائم قبل يومين من ختام الموسم أمام برايتون، وهي المباراة التي فاز فيها الشياطين الحمر بنتيجة 3-0. ومع ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الموسم في المركز الثالث، سيكون كاريك حريصًا على المنافسة على الألقاب على جميع الجبهات خلال الأشهر المقبلة.

أحد مفاتيح أي نجاح مستقبلي لمانشستر يونايتد يتمثل في إعادة أولد ترافورد إلى الحصن الذي كان عليه سابقًا. وحقق الشياطين الحمر تحت قيادة جوزيه مورينيو سلسلة تاريخية من 40 مباراة من دون هزيمة على ملعب "مسرح الأحلام" خلال عامي 2016 و2017. فهل يسحق يونايتد إيبسويتش الصاعد حديثًا على هذا الملعب الأيقوني؟

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيبسويتش تاون على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق المباراة في الساعة 16:30 بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 11:30 أولد ترافورد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم "نظام القرعة": تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجّل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر "إعادة البيع": إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بسعرها الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين "عادة تحت 18 أو 21 عامًا"، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلية أسعارًا أعلى، في حين توفر مقاعد الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بسعرها الرسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى موسم 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر التذاكر الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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