يواجه مانشستر سيتي فريق باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وعبر سبع مواجهات تاريخية في دوري أبطال أوروبا بين العملاقين الأوروبيين، يتفوق مانشستر سيتي بأربع انتصارات مقابل فوزين لباريس سان جيرمان. وشهد آخر لقاء بينهما فوز باريس سان جيرمان المثير بنتيجة 4-2 على سيتي في ملعب بارك دي برانس خلال مشوار دوري أبطال أوروبا 2024-25.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 14 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اتبع هذه الخيارات الرئيسية:

1. التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي

يضمن الشراء مباشرة عبر مانشستر سيتي الحصول على التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي.

2. باقات الضيافة

تتوفر باقات الضيافة لعامة الجماهير من دون اشتراط عضوية صارمة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي أو عبر المنصات الثانوية:

1. التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي (البيع المباشر من النادي)

عند الشراء مباشرة عبر مانشستر سيتي، للدخول العام من خلال العضوية:

مقاعد البالغين العادية: تتراوح من 45 € إلى 95 € بحسب فئة المقعد (المدرج العلوي خلف المرمى مقابل المدرج السفلي الجانبي) وحالة الخصم.

خصومات الشباب وكبار السن: تتراوح عادة من 25 € إلى 60 € .

2. المنصات الثانوية وإعادة البيع

إذا تم الشراء عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub بسبب ارتفاع الطلب:

السعر الابتدائي / الأدنى: نحو 115 € إلى 135 € لمقاعد المدرج العلوي خلف المرمى.

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 280 € إلى 320 € .

مقاعد المدرج السفلي الجانبي: تتراوح من 170 € إلى 250 € .

باقات الضيافة / كبار الزوار: تبدأ من نحو 180 € وقد تصل إلى 2,400+ € للمقصورات التنفيذية والدخول إلى النفق.

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بعدما حقق خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 سبتمبر، وسجل إرلينج هالاند الهدف الوحيد. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، فاز سيتي على بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا وتغلب على كريستال بالاس 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. واستقبل الفريق أربعة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس، مقابل تسجيله تسعة أهداف، كما خرج بشباك نظيفة في مباراتين.

أما مستوى باريس سان جيرمان مؤخرًا فكان أكثر تباينًا. فقد فاز فريق لويس إنريكي في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 خارج أرضه على بريست في الدوري الفرنسي يوم 13 سبتمبر، كما تغلب على سلوفان براتيسلافا 6-1 في دوري أبطال أوروبا يوم 9 سبتمبر. لكن الخسارة 2-1 أمام موناكو، إلى جانب تعادلين متتاليين بنتيجة 2-2 أمام ليل ورين في وقت سابق من هذه السلسلة، تكشف عن هشاشة سيحاول سيتي استغلالها.

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم 22 يناير 2025، حين فاز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي 4-2 في باريس. وعبر المواجهات الخمس السابقة المسجلة، فاز سيتي في ثلاث مباريات مقابل فوزين لباريس سان جيرمان، فيما شكلت مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2021، اللتان فاز بهما سيتي في مجموع المباراتين، جزءًا كبيرًا من هذا السجل. وسجل الناديان معًا 19 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس.



