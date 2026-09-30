كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه مانشستر سيتي فريق إيبسويتش تاون يوم السبت 17 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وكانت الأفضلية قد مالت سابقًا إلى إيبسويتش، بما في ذلك تحقيقه ثنائية لا تُنسى في الدوري أمام سيتي خلال موسم 2000-01. لكن المواجهات الأخيرة بينهما في دوري الدرجة الأولى شهدت هيمنة من مانشستر سيتي، الذي فاز بنتيجة 4-1 على ملعب الاتحاد في أغسطس 2024 بفضل هاتريك من إرلينج هالاند.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم السبت 17 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتبع الخيارات الرئيسية التالية:

1. الموقع الرسمي لمانشستر سيتي

شرط العضوية: تُباع تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد تقريبًا بشكل حصري لأعضاء Cityzens Matchday أو الأعضاء الصغار الرسميين. وستحتاج أولًا إلى شراء عضوية قبل الوصول إلى بوابة التذاكر.

طرح التذاكر والتبادل: تنفد التذاكر بسرعة، لكن تذاكر إضافية تصبح متاحة كثيرًا قبل يوم المباراة عبر الطروحات الرسمية للتذاكر أو من خلال قيام حاملي البطاقات الموسمية بعرض مقاعدهم في منصة التبادل الرسمية لتذاكر مانشستر سيتي.

باقات الضيافة: إذا نفدت تذاكر الدخول العام، فإن خيارات الضيافة الرسمية، التي تشمل مقاعد للمباراة إلى جانب الطعام أو المشروبات أو دخول الصالات، لا تتطلب عضوية عادية ويمكن شراؤها مباشرة عبر موقع النادي.

2. تذاكر جماهير الفريق الضيف (قسم إيبسويتش تاون)

إذا كنت ترغب في الجلوس في قسم الفريق الضيف، فيجب شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي إيبسويتش تاون. وهذه التذاكر مقيّدة بشكل صارم بالأعضاء المسجلين في إيبسويتش تاون أو حاملي التذاكر الموسمية استنادًا إلى نقاط الولاء.

3. منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية المعتمدة

إذا لم تكن التذاكر العامة الرسمية متاحة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تستضيف عروض إعادة بيع من جماهير إلى جماهير لتذاكر الدخول العام ومقاعد الضيافة. وقد تتقلب الأسعار على المنصات الثانوية بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لمباراة مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب فئة المقعد والقسم والفئة العمرية.

1. تذاكر أصحاب الأرض الرسمية (قسم مانشستر سيتي)

تُصنَّف تذاكر الدخول العام في ملعب الاتحاد بحسب الفئة والامتيازات:

البالغون: 30 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا

كبار السن (فوق 65 عامًا) / الشباب (18-21) / المشجعون من ذوي الإعاقة: 22.50 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا

الصغار (أقل من 18 عامًا): 10 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا

2. تذاكر جماهير الفريق الضيف الرسمية (قسم إيبسويتش تاون)

السعر المحدد للبالغين: 30 جنيهًا إسترلينيًا (بموجب لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز، يتم تحديد الحد الأقصى لجميع تذاكر الجماهير الضيفة للبالغين في جميع الملاعب عند 30 جنيهًا إسترلينيًا)

الامتيازات والصغار: 14 إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا

3. باقات الضيافة

ضيافة سيتي الرسمية: تتراوح من 130 إلى 450+ جنيهًا إسترلينيًا للفرد بحسب الصالة، وما إذا كانت تشمل الطعام/الشراب، وموقع المقعد.

4. منصات إعادة البيع والسوق الثانوية

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، لا ينطبق التسعير بالقيمة الاسمية، وعادة ما تبدأ أسعار التذاكر من حوالي 50 إلى 110+ جنيهات إسترلينية للتذكرة الواحدة بحسب التوافر وموقع المقعد.

مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة مانشستر سيتي وإيبسويتش تاون

فاز مانشستر سيتي في أربع من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، وكانت خسارته الوحيدة أمام أرسنال في الدرع الخيرية. وكانت مباراته الأخيرة قد انتهت بفوزه 2-0 على بورتو في دوري أبطال أوروبا، كما حقق أيضًا انتصارًا بنتيجة 4-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك السلسلة. وسجل سيتي ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف، كما يدخل هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

فاز إيبسويتش تاون في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 0-2 أمام ليفربول، وسبقتها هزيمة بنتيجة 5-2 أمام مانشستر يونايتد. وجاء فوزه الوحيد في الدوري خلال هذه السلسلة أمام سندرلاند. وعلى مدار خمس مباريات، سجل إيبسويتش ثمانية أهداف لكنه استقبل عشرة، بما يعكس معاناة دفاعه من غياب الثبات.

مانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

كان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2025، حين فاز مانشستر سيتي بنتيجة 6-0 على ملعب بورتمان رود. وقبل ذلك، تغلب سيتي على إيبسويتش بنتيجة 4-1 على ملعب الاتحاد في أغسطس 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في جميع المسابقات، فاز سيتي في أربع مباريات مقابل انتصار واحد لإيبسويتش، وكان الفوز الوحيد لإيبسويتش في مباراة بكأس كاراباو في ديسمبر 2000.