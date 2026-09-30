يواجه مانشستر سيتي فريق أيك أثينا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

يدخل مانشستر سيتي هذه الحملة بعد فوزه الافتتاحي خارج أرضه على إف سي بورتو بنتيجة 2-0. وحجز أيك أثينا مكانه في مرحلة الدوري بعد تفوقه على ليفسكي صوفيا بنتيجة إجمالية 4-0 في الدور الفاصل.

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متى تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد يوم 20 أكتوبر 2026، اتبع طرق الشراء التالية:

1. البوابة الرسمية لتذاكر مانشستر سيتي

توجّه إلى الموقع الرسمي لمانشستر سيتي ضمن قسم التذاكر والضيافة.

2. مخصصات الجماهير الضيفة (مشجعو أيك أثينا)

يجب على الجماهير الراغبة في الجلوس في القسم المخصص للزوار الحصول على التذاكر مباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي لأيك أثينا أو برنامج مخصصات الجماهير الضيفة، إذ إن تذاكر الجماهير الضيفة لا يبيعها النادي المستضيف.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، بحسب فئة المقعد وشريحة الشراء:

1. التذاكر العامة (للبالغين)

تتراوح أسعار التذاكر القياسية للبالغين عادة بين 45 € و95 € ، وذلك بحسب موقع الفئة والإطلالة، سواء خلف المرمى أو على الجانبين.

2. تذاكر الفئات المخفضة / الناشئين

تتراوح أسعار التذاكر المخفضة لكبار السن والشباب والناشئين عادة بين 25 € و50 € .

3. قسم الجماهير الضيفة (أيك أثينا)

تخضع تذاكر الجماهير الزائرة لسقف حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمشجعي الفريق الضيف بحد أقصى يبلغ 70 € .

4. ضيافة يوم المباراة

تبدأ باقات كبار الشخصيات الرسمية وخيارات صالات الضيافة من نحو 180 € ، وقد تتجاوز 450 €+ بحسب مستوى خدمات الطعام وموقع المقعد.

مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة مانشستر سيتي وأيك أثينا

فاز مانشستر سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها، محققًا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على نوريتش سيتي في كأس كاراباو يوم 17 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على مانشستر يونايتد 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى إف سي بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وسجل مانشستر سيتي 12 هدفًا واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

فاز أيك أثينا في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بفوز كبير 8-1 على بانسيرايكوس إف سي في الكأس، كما تغلب أيضًا على لاسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا واكتسح أريس سالونيكا 5-0 في السوبر ليغ. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها فجاءت في تعادل 1-1 مع أستيراس تريبوليس.

مانشستر سيتي ضد أيك أثينا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي وأيك أثينا لهذه المباراة.