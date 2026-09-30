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دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoأي إي ك أثينا
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كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد آيك أثينا: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
مانشستر سيتي
أي إي ك أثينا
دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يواجه أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه مانشستر سيتي فريق أيك أثينا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

يدخل مانشستر سيتي هذه الحملة بعد فوزه الافتتاحي خارج أرضه على إف سي بورتو بنتيجة 2-0. وحجز أيك أثينا مكانه في مرحلة الدوري بعد تفوقه على ليفسكي صوفيا بنتيجة إجمالية 4-0 في الدور الفاصل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد يوم 20 أكتوبر 2026، اتبع طرق الشراء التالية:

1. البوابة الرسمية لتذاكر مانشستر سيتي

  • توجّه إلى الموقع الرسمي لمانشستر سيتي ضمن قسم التذاكر والضيافة.

2. مخصصات الجماهير الضيفة (مشجعو أيك أثينا)

  • يجب على الجماهير الراغبة في الجلوس في القسم المخصص للزوار الحصول على التذاكر مباشرة عبر مكتب التذاكر الرسمي لأيك أثينا أو برنامج مخصصات الجماهير الضيفة، إذ إن تذاكر الجماهير الضيفة لا يبيعها النادي المستضيف.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا، بحسب فئة المقعد وشريحة الشراء:

1. التذاكر العامة (للبالغين)

  • تتراوح أسعار التذاكر القياسية للبالغين عادة بين 45 € و95 €، وذلك بحسب موقع الفئة والإطلالة، سواء خلف المرمى أو على الجانبين.

2. تذاكر الفئات المخفضة / الناشئين

  • تتراوح أسعار التذاكر المخفضة لكبار السن والشباب والناشئين عادة بين 25 € و50 €.

3. قسم الجماهير الضيفة (أيك أثينا)

  • تخضع تذاكر الجماهير الزائرة لسقف حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمشجعي الفريق الضيف بحد أقصى يبلغ 70 €.

4. ضيافة يوم المباراة

  • تبدأ باقات كبار الشخصيات الرسمية وخيارات صالات الضيافة من نحو 180 €، وقد تتجاوز 450 €+ بحسب مستوى خدمات الطعام وموقع المقعد.

مانشستر سيتي ضد أيك أثينا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة مانشستر سيتي وأيك أثينا

فاز مانشستر سيتي في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها، محققًا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على نوريتش سيتي في كأس كاراباو يوم 17 سبتمبر، كما تغلب أيضًا على مانشستر يونايتد 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى إف سي بورتو 2-0 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وسجل مانشستر سيتي 12 هدفًا واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

فاز أيك أثينا في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مباراة له بفوز كبير 8-1 على بانسيرايكوس إف سي في الكأس، كما تغلب أيضًا على لاسك 1-0 في دوري أبطال أوروبا واكتسح أريس سالونيكا 5-0 في السوبر ليغ. أما النقاط الوحيدة التي أهدرها فجاءت في تعادل 1-1 مع أستيراس تريبوليس.

مان سيتي

مان سيتي - المستوى

كوفنتري
ف1-0
بورتو
ف0-2
مان يونايتد
ف0-1
نوريتش
ف5-0
سندرلاند
ف5-3
الهدف المسجل (المستقبل)
14/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
AEK

AEK - المستوى

ARI
ف5-0
LAS
ف1-0
ATT
ت1-1
PAF
ف8-1
VOL
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
17/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

مانشستر سيتي ضد أيك أثينا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين مانشستر سيتي وأيك أثينا لهذه المباراة.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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