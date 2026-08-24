يواجه مالاجا فريق ليفانتي يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

يدخل الفريقان مواجهة بداية الموسم بحثًا عن الزخم بعد جولات افتتاحية صعبة في الدوري. ويتفوق ليفانتي في السجل المباشر الحديث أمام مالاجا، بعدما حقق فوزين وتعادلين خلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة مالاجا ضد ليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مالاجا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة مالاجا ضد ليفانتي على ملعب لا روزاليدا في مالاجا، على أن يتم تأكيد التوقيت الدقيق في جداول البث الخاصة بمنطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 4 6 سبتمبر 2026 - 12:30 لا روزاليدا

كيفية شراء تذاكر مباراة مالاجا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

لتأمين تذاكر مباراة مالاجا CF ضد ليفانتي UD في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، المقررة يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا، اتبع الخطوات التالية:

1. الموقع الرسمي للنادي

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمالاجا CF.

الخطوات: أنشئ حسابًا على موقع بيع تذاكر النادي. ويمكن لغير المقيمين والسياح الدوليين شراء التذاكر بسهولة من خلال تقديم رقم جواز سفر ساري المفعول عند إتمام عملية الشراء.

موعد الطرح: تُطرح التذاكر عادة أولًا لأعضاء النادي ( socios ) قبل إتاحتها للجمهور العام مع اقتراب موعد المباراة.

2. شباك تذاكر ملعب لا روزاليدا (Taquillas)

إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت مسبقًا، يمكنك شراؤها حضوريًا من شباك التذاكر في الملعب:

الموقع: نوافذ التذاكر الخارجية في ملعب لا روزاليدا (Paseo de Martiricos).

ساعات العمل: تمتد ساعات عمل شباك التذاكر خلال أسبوع المباراة وتكون مفتوحة يوم المباراة. احرص على الوصول مبكرًا لتفادي الطوابير الطويلة قبل انطلاق اللقاء.

3. أسواق التذاكر الثانوية

إذا نفدت تذاكر الدخول العام عبر القنوات الرسمية، توفر الأسواق الثانوية خيارات لإعادة البيع:

تعرض منصات مثل StubHub مقاعد معاد بيعها.

تختلف الأسعار على منصات إعادة البيع بحسب موقع المقعد وحجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مالاجا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

بالنسبة لمباراة مالاجا CF ضد ليفانتي UD في الجولة الرابعة يوم 6 سبتمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا، تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب ما إذا كنت ستشتري تذاكر الدخول العام بالسعر الرسمي عبر القنوات الرسمية أو من خلال منصات إعادة البيع الثانوية.

التذاكر الرسمية: تبدأ أسعار تذاكر مباريات الدوري العادية في لا روزاليدا عادة من نحو £21–£25 للمقاعد خلف المرمى ( Fondo )، وتصل إلى £45–£51 للمقاعد ذات الرؤية المركزية في المدرج الرئيسي ( Tribuna/Preferencia ).

سوق إعادة البيع: بسبب ارتفاع الطلب وإتاحة التذاكر مبكرًا، تبدأ حاليًا أسعار الفئات الأدنى على منصات السوق الثانوية مثل StubHub من نحو £100–£115 قبل رسوم الخدمة أو التوصيل.

مالاجا ضد ليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج مالاجا ضد ليفانتي

أسفرت آخر خمس مباريات لمالاجا عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت نتيجته الوحيدة في الدوري الإسباني خلال تلك السلسلة الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد يوم 19 أغسطس، وهي تمثل أيضًا آخر ظهور له. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع فولهام في مباراة ودية وخسر 2-1 أمام AD Ceuta FC. وجاء فوزه الوحيد أمام العربي بنتيجة 4-2 يوم 6 أغسطس. وخلال المباريات الخمس، سجل مالاجا 11 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

يصل ليفانتي إلى المباراة بعدما حقق فوزين وتعرض لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-0 أمام إسبانيول في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 1-0 أمام فياريال في مباراة ودية وفاز 2-1 على ألباسيتي. كما شهدت هذه السلسلة فوزًا 1-0 على القادسية وخسارة ودية 2-1 أمام شيفيلد يونايتد. وسجل ليفانتي خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة.

مالاجا ضد ليفانتي: السجل المباشر الحديث

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2025، حين تعادلا 1-1 على ملعب لا روزاليدا في دوري الدرجة الثانية. وقبل ذلك، فاز ليفانتي على مالاجا 4-2 على أرضه في نوفمبر 2024، أيضًا في الدرجة الثانية. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك ليفانتي السجل الأقوى بفوزين مقابل صفر لمالاجا، مع تعادلين ونتيجة أخرى تكمل السلسلة. وتمتد هذه المباريات الخمس بين دوري الدرجة الثانية ومباراة واحدة في الدوري الإسباني من أبريل 2018، حين فاز ليفانتي 1-0.

ترتيب مالاجا وليفانتي

في الترتيب المبكر للدوري الإسباني 2026/27، يحتل مالاجا المركز 18 ويأتي ليفانتي في المركز 20 بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.