كيفية الحصول على تذاكر مالاجا ضد فياريال: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه مالاجا فريق فياريال يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

يسافر فياريال إلى الأندلس بهدف حصد نقاط خارج أرضه بالغة الأهمية، مع سعيه لاقتناص مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في جدول الدوري. وتعيد هذه المباراة إحياء منافسة تاريخية في دوري الدرجة الأولى بين الفريقين، اللذين التقيا آخر مرة في الدوري الإسباني في أبريل 2018، حين حقق مالاجا فوزًا على أرضه بنتيجة 1-0.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مالاجا ضد فياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة مالاجا ضد فياريال على ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

الدوري الإسباني - الجولة 6 17 سبتمبر 2026 - 15:30 لا روزاليدا

كيفية شراء تذاكر مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة نادي مالاجا ضد نادي فياريال في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا، أمامك بعض الخيارات:

1. بوابة التذاكر الرسمية لنادي مالاجا

بوابة التذاكر الرسمية لنادي مالاجا ( entradas.malagacf.com ) أو عبر الموقع الرسمي الرئيسي للنادي ( malagacf.com ). وعادة ما تُفتح المبيعات الرسمية للجمهور العام قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين. ويضمن الشراء مباشرة من النادي المضيف صلاحية التذاكر المؤكدة بالأسعار الأصلية.

2. شباك تذاكر الملعب الفعلي (حضوريًا)

يمكنك شراء المقاعد المتبقية مباشرة من شباك التذاكر في الملعب خلال أسبوع المباراة أو في يوم اللقاء نفسه، وذلك حسب التوافر.

3. منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفّر خيارات لإعادة البيع.

وغالبًا ما تُعرض التذاكر مبكرًا على مواقع إعادة البيع من جانب حاملي التذاكر الموسمية أو البائعين.

وتُحدَّد الأسعار وفقًا لطلب البائعين، وعادة ما تكون أعلى من السعر الأصلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نادي مالاجا ضد نادي فياريال في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا روزاليدا، بحسب ما إذا كنت ستشتريها مباشرة عبر القنوات الرسمية أو من خلال المنصات الثانوية:

تذاكر النادي الرسمية (السعر الأصلي): تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام القياسية مباشرة من نادي مالاجا عادة بين 30 يورو و75 يورو ، بحسب المدرج وفئة المقاعد، مثل خلف المرميين مقابل الجانب الجانبي من المدرج الرئيسي.

الباقات الرسمية للضيافة وكبار الزوار: تبدأ أسعار المقاعد المميزة وخيارات صالات كبار الزوار عبر البيع الرسمي من نحو 120 يورو إلى 200 يورو .

منصات إعادة البيع الثانوية: على مواقع تبادل التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو 75 يورو إلى 90 يورو للمقاعد الأقل سعرًا، بينما تصل التذاكر المدرجة في المتوسط إلى ما بين 150 يورو و170 يورو أو أكثر بحسب حجم الطلب.

مالاجا ضد فياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة مالاجا وفياريال

حصد مالاجا نقطة واحدة من أول مباراتين له في الدوري الإسباني حتى الآن، بينما أسفرت سلسلة مبارياته الخمس في المنافسات الرسمية والودية عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا يوم 24 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني. وشهدت نتائج فترة الإعداد أيضًا تعادلًا 2-2 مع فولهام وفوزًا 4-2 على العربي، إلى جانب خسارة 2-1 أمام AD Ceuta FC ضمن السلسلة نفسها.

يصل فياريال بعدما حقق تعادلين في أول مباراتين له في الدوري الإسباني. وأسفرت مبارياته الخمس الأخيرة عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر مواجهة له التعادل 2-2 خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد يوم 23 أغسطس. كما تعادل 2-2 مع راسينج سانتاندير في الجولة الافتتاحية. وجاء فوزان وديان على جلطة سراي وليفانتي على جانبي خسارة 3-1 أمام لنس في فترة الإعداد. وعلى مدار المباريات الخمس كلها، سجل فياريال سبعة أهداف واستقبل سبعة.

مالاجا ضد فياريال: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 1 أبريل 2018، عندما فاز مالاجا 1-0 على ملعب لا روزاليدا. وخلال آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، حقق مالاجا انتصارين مقابل انتصارين لفياريال، مع تعادل واحد. كما التقى الفريقان في مباراة ودية في أغسطس 2017، فاز بها مالاجا 1-0، بينما حقق فياريال فوزًا 2-0 على أرضه في نوفمبر 2017.

ترتيب مالاجا وفياريال

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل فياريال المركز التاسع، بينما يأتي مالاجا في المركز 16.