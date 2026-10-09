يواجه مالاجا ريال سوسيداد يوم الأحد، 18 أكتوبر 2026، على ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

وعبر 16 مواجهة سابقة بين الفريقين في الدوري الإسباني، يتفوق ريال سوسيداد بفارق طفيف بعدما حقق ستة انتصارات مقابل خمسة لمالاجا، إلى جانب خمسة تعادلات. ويدخل نادي مالاجا اللقاء ساعيًا إلى قلب فترة صعبة من النتائج، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد على ملعب لا روزاليدا في مالاجا، يوم الأحد، 18 أكتوبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 9 18 أكتوبر 2026 - 12:30 لا روزاليدا

كيفية شراء تذاكر مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد على ملعب لا روزاليدا، اتبع الخيارات التالية:

1. بوابة التذاكر الرسمية لنادي مالاجا

اشترِ مباشرة عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية لتذاكر نادي مالاجا ( entradas.malagacf.com ) أو مباشرة من شباك تذاكر ملعب لا روزاليدا في مالاجا.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية، فغالبًا ما تُطرح التذاكر على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتغير الأسعار على المنصات الثانوية بحسب مستوى الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مالاجا ضد ريال سوسيداد بحسب الفئة وقناة الشراء:

1. شباك التذاكر الرسمي لنادي مالاجا (السعر الاسمي)

خلف المرمى (Fondo & Gol): 35 € – 70 €

المدرج الجانبي (Preferencia): 40 € – 105 €

المدرج الرئيسي (Tribuna): 45 € – 120 €

مقصورات كبار الزوار والتنفيذيين (Palcos):90 € – 180 €

2. منصات إعادة البيع الثانوية

إذا نفدت الحصص الرسمية أو ارتفع الطلب مع اقتراب يوم المباراة، فإن أسعار إعادة البيع على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHubتتراوح عادة بين 100 € و525 €+، بحسب قرب المقعد من أرضية الملعب ومستوى الطلب.

مالاجا ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج مالاجا ضد ريال سوسيداد

يدخل مالاجا هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإسباني. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-3 أمام فياريال يوم 17 سبتمبر، كما خسر 4-0 أمام ريال مدريد في وقت سابق من هذه السلسلة. ويمثل التعادلان أمام سيلتا فيجو وديبورتيفو لا كورونيا أبرز نتائجه الإيجابية مؤخرًا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل مالاجا ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أسفرت آخر خمس مباريات لريال سوسيداد في مختلف المسابقات عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين. وكانت أحدث مبارياته الخسارة على أرضه 1-2 أمام بورنموث في الدوري الأوروبي، وسبق ذلك هزيمته 3-0 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وكان أفضل نتائجه خلال تلك الفترة الفوز خارج أرضه 2-3 على إلتشي. وسجل ريال سوسيداد ستة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

مالاجا ضد ريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين هذين الناديين جاءت في كأس ملك إسبانيا يوم 7 يناير 2024، عندما فاز ريال سوسيداد 1-0 خارج أرضه على مالاجا. وبالعودة إلى آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، يملك مالاجا انتصارين مقابل انتصارين لريال سوسيداد، مع تعادل واحد. ولم يلتقِ الفريقان في الدوري الإسباني منذ 22 أبريل 2018، حين فاز مالاجا 2-0 على أرضه.