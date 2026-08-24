كيفية الحصول على تذاكر مارسيليا ضد باريس إف سي: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه مارسيليا فريق باريس إف سي يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب أورنج فيلودروم في مارسيليا.

وقبل هذه المواجهة في وقت مبكر من الموسم، استهل مارسيليا مشواره في الدوري بفوز مميز على أرضه بنتيجة 4-0 أمام آر سي ستراسبورج ألزاس. في المقابل، يدخل باريس إف سي اللقاء باحثًا عن الزخم بعد تعادله خارج أرضه بنتيجة 0-0 أمام إي إس تروا آ سي في الجولة الافتتاحية.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مارسيليا ضد باريس إف سي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مارسيليا ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

يواجه مارسيليا فريق باريس إف سي على ملعب أورنج فيلودروم، على أن تنطلق المباراة في الموعد المذكور أعلاه.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 14:45 فيلودروم

كيفية شراء تذاكر مارسيليا ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي

لضمان الحصول على تذاكر مباراة مارسيليا ضد باريس إف سي على ملعب أورنج فيلودروم، اتبع الخيارات التالية:

البوابة الرسمية لتذاكر OM: توجّه مباشرة إلى منصة التذاكر الرئيسية الخاصة بأولمبيك مارسيليا ( billetterie.om.fr ) لشراء تذاكر البيع العام، أو باقات الضيافة، أو إعادة بيع التذاكر الموثقة الخاصة بالأعضاء.

وكلاء السفر والتذاكر المعتمدون: يوفّر الشركاء الأساسيون المعتمدون أو مجمّعو التذاكر مثل StubHub إمكانية مضمونة للحصول على التذاكر مع تسليم التذكرة الإلكترونية مباشرة إلى هاتفك.

شباك التذاكر يوم المباراة: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل مسبقًا، يمكن شراء تذاكر اللحظات الأخيرة من شبابيك تذاكر ملعب فيلودروم يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مارسيليا ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة مارسيليا ضد باريس إف سي على ملعب أورنج فيلودروم عادةً بحسب منطقة الجلوس والمنصة:

المقاعد الاقتصادية / الابتدائية (Virages / Upper Tiers): تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عادة من حوالي 35 £ - 50 £ .

مقاعد الفئة المتوسطة (Lateral / Central Stands): تتراوح أسعار مقاعد المدرج الرئيسي عادة بين 60 £ - 100 £ .

خيارات السوق الثانوية وإعادة البيع: تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub حاليًا تذاكر دخول تبدأ من نحو 50 £ وتصل إلى 135 £+ للمقاعد الجانبية المميزة.

مارسيليا ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

وضع مارسيليا وباريس إف سي

يدخل مارسيليا هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزه الكاسح 4-0 على ستراسبورج في الدوري الفرنسي يوم 21 أغسطس، وهو نتيجته التنافسية الوحيدة خلال هذه السلسلة. وقبل ذلك، فاز على أتلتيك بيلباو 3-1 وعلى الشحانية 3-0 في فترة الإعداد، لكنه خسر 2-1 أمام أتلتيكو مدريد. وخلال المباريات الخمس، سجل مارسيليا 13 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة.

أما نتائج باريس إف سي في آخر خمس مباريات فتعكس قصة مختلفة. انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع تروا في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل مرتين في فترة الإعداد أمام شتوتجارت وكومو، وانتهت المباراتان بنتيجة 2-2، كما تعرض لهزيمتين ثقيلتين أمام ماينز 05 بنتيجة 4-0 وأنجيه بنتيجة 3-2. ولم يحقق باريس إف سي أي انتصار خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، إذ سجل أربعة أهداف واستقبل تسعة.

مارسيليا ضد باريس إف سي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في الدوري الفرنسي يوم 31 يناير 2026، عندما استضاف باريس إف سي فريق مارسيليا وانتهت المباراة بالتعادل 2-2. وقبل ذلك، فاز مارسيليا على باريس إف سي بنتيجة 5-2 على ملعب فيلودروم في أغسطس 2025، أيضًا في الدوري الفرنسي. وعبر المواجهتين المسجلتين، يمتلك مارسيليا السجل الأفضل بفوز واحد مقابل لا شيء لباريس إف سي، مع إجمالي سبعة أهداف لمارسيليا مقابل أربعة لمنافسه.

ترتيب مارسيليا وباريس إف سي

في الدوري الفرنسي، يحتل مارسيليا حاليًا المركز الأول، بينما يأتي باريس إف سي في المركز الثامن.