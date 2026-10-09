يواجه ليون نظيره نيس يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب جروباما في ليون.

أسفرت المواجهات التاريخية بين الناديين الفرنسيين عن تنافس متكافئ، إذ حقق ليون 17 انتصارًا مقابل 13 لنيس عبر 36 مواجهة مباشرة بينهما. وسينصب التركيز التكتيكي على خط هجوم ليون في مواجهة الوحدة الدفاعية لنيس، بينما يسعى الطرفان إلى حصد نقاط مهمة في الدوري الفرنسي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليون ضد نيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليون ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

الدوري الفرنسي - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 14:45 ملعب جروباما

كيف تشتري تذاكر مباراة ليون ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين أولمبيك ليون وOGC نيس على ملعب جروباما، اتبع الخيارات الرئيسية التالية:

1. التذاكر الرسمية للنادي

الموقع الإلكتروني: أنشئ حسابًا مجانيًا على بوابة التذاكر الرسمية (billetterie.ol.fr).

البيع العام: على عكس بعض كبار الأندية الأوروبية، لا يطلب ليون عادةً عضوية مدفوعة لشراء تذاكر الدوري الفرنسي، إذ يكفي حساب مجاني مسجل لمباريات البيع العام.

2. باقات الضيافة الرسمية

إذا نفدت التذاكر العادية أو إذا كنت ترغب في تجربة مطورة ليوم المباراة، فإن خيارات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية متاحة مباشرة عبر بوابة ضيافة OL ‏(Official-VIP) أو من خلال مزودين معتمدين. وتشمل هذه الباقات تذاكر المباراة إلى جانب دخول الصالات وخدمات الطعام والمشروبات.

3. السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن مواقع ومنصات مقارنة التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض تذاكر من بائعين معيدي البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون ضد نيس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين أولمبيك ليون وOGC نيس على ملعب جروباما بحسب مكان الشراء وفئة المقاعد:

1. البيع العام الرسمي تتراوح أسعار التذاكر العادية بالقيمة الاسمية على بوابة التذاكر الرسمية (billetterie.ol.fr) عادةً بين 20 يورو و85+ يورو، بحسب موقع المقعد، مثل المقاعد خلف المرميين مقارنة بالمقاعد الوسطية على طول الملعب.

2. باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية تبدأ باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية من حوالي 150 يورو وقد تتجاوز 350+ يورو، مع توفير مقاعد مطورة إلى جانب دخول الصالات وخدمات الطعام والمشروبات.

3. سوق إعادة البيع الثانوية على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo، تتراوح أسعار التذاكر عمومًا بين 18 يورو و130+ يورو، مع تغيّر التكلفة النهائية بحسب طلب السوق المباشر وتوفر المقاعد المتبقية.

ليون ضد نيس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليون ونيس

حقق ليون فوزين وتعادلين من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مقابل هزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه فوزًا 2-1 خارج أرضه على أندرلخت في الدوري الأوروبي يوم 16 سبتمبر. وقبل ذلك، تعادل 0-0 مع باريس إف سي في الدوري الفرنسي يوم 12 سبتمبر. وسجل ليون ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس، وكانت أثقل خسائره الهزيمة 2-1 أمام فنربخشة في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

لم يحقق نيس أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام أوكسير في الدوري الفرنسي يوم 12 سبتمبر. وسجل نيس هدفين واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس، وكانت الهزيمة 3-0 أمام باريس إف سي أسوأ محطات تلك السلسلة.

ليون ضد نيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين يوم 15 فبراير 2026، عندما تغلب ليون على نيس 2-0 على ملعب جروباما في الدوري الفرنسي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يمتلك ليون السجل الأقوى بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لنيس. وسجل ليون 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما سجل نيس ستة أهداف.