يواجه ليون فريق رين يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب جروباما في ليون.

في آخر مواجهة بينهما في مايو 2026، حقق ليون فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2 على رين على أرضه. وسيسعى ستاد رين إلى قلب الطاولة خارج ملعبه واستعادة الأفضلية المعنوية في منافسة اتسمت تاريخيًا بالندية الكبيرة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليون ضد رين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة ليون ضد رين على ملعب جروباما في ليون، على أن تنطلق في الموعد المحدد كما هو مؤكد في تفاصيل المباراة أدناه.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 14:45 ملعب جروباما

كيفية شراء تذاكر مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي

يمكنك شراء تذاكر مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي عبر عدة خيارات أساسية:

البوابة الرسمية لتذاكر أولمبيك ليون: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر OL ‏(billetterie.olvallee.fr أو ol.fr).

شباك تذاكر ملعب جروباما: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شبابيك التذاكر في ملعب جروباما في ديسين-شاربيو، ليون، في الأيام التي لا تُقام فيها المباريات أو قبل انطلاق اللقاء إذا ظلت مقاعد متاحة.

شركاء السفر والضيافة الرسميون: يقدّم شركاء السفر الرياضي المعتمدون مثل P1 Travel تذاكر رسمية ليوم المباراة إلى جانب باقات ضيافة VIP.

منصات سوق التذاكر الثانوية: تعرض منصات تجميع التذاكر مثل Ticombo تذاكر السوق الثانوية للدخول العام وتذاكر VIP من بائعين معادين للبيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون ضد رين في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليون ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي على ملعب جروباما يوم السبت 19 سبتمبر 2026، بحسب فئة المقعد ومكان الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام المتاحة مباشرة من أولمبيك ليون تقريبًا بين 15 € و30 € للمقاعد القياسية خلف المرمى أو في المدرجات العلوية. أما المقاعد الجانبية في الفئة المتوسطة فتتراوح عادة بين 35 € و75 € .

إعادة البيع والأسواق الثانوية: على منصات إعادة البيع مثل Ticombo، تبدأ الأسعار عادة من نحو 18 € إلى 33 € للمقاعد الأساسية. وعبر الأسواق الثانوية، يبلغ متوسط أسعار المقاعد العامة بين 95 € و135 € ، بحسب الرؤية وحجم الطلب.

باقات الضيافة وVIP: تبدأ خيارات يوم المباراة المميزة وباقات الضيافة الرسمية للسفر عادة من حوالي 160 € إلى 250 €+ لكل تذكرة.

ليون ضد رين في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليون ورين

فاز ليون في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 1-2 أمام فنربخشة في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا يوم 26 أغسطس، وهي النتيجة التي أنهت مشواره الأوروبي. وقبل ذلك، فاز على تولوز 2-0 في الدوري الفرنسي وتعادل 1-1 مع فنربخشة في مباراة الذهاب. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 3-0 على سبارتا براغ، لكنه خسر أيضًا 2-1 أمام سبارتا براغ في مباراة تأهيلية سابقة. وسجل ليون سبعة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

لم يحقق رين أي فوز في آخر خمس مباريات له، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وكانت آخر نتيجة تنافسية له التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس، في مباراة تقدم فيها 2-0 قبل أن يستقبل هدفين في الشوط الثاني. وشملت مبارياته التحضيرية خسائر أمام برينتفورد (4-2)، وسندرلاند (2-1)، وأكاديمية برينتفورد (2-1)، إلى جانب تعادل 3-3 مع جالاتا سراي. وسجل رين تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل 12 هدفًا.

ليون ضد رين: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 3 مايو 2026، عندما فاز ليون على رين 4-2 على ملعب جروباما في الدوري الفرنسي. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق ليون بوضوح بعدما فاز ثلاث مرات مقابل انتصارين لرين. وسجل ليون 14 هدفًا في تلك المواجهات مقابل تسعة أهداف لرين، فيما انتهت المباراة التي أُقيمت في رين في سبتمبر 2025 بفوز صاحب الأرض 3-1، كما انتهت مواجهة سابقة في أغسطس 2024 أيضًا لصالح رين بنتيجة 3-0.