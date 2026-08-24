كيفية الحصول على تذاكر ليون ضد أوكسير: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليون فريق أوكسير يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 على ملعب جروباما في ليون.

وسيسعى ليون إلى البناء على سجله القوي في المواجهات المباشرة أمام أوكسير، بعدما حقق فوزًا بنتيجة 3-2 في آخر لقاء بينهما بالدوري في أبريل 2026. في المقابل، يدخل أوكسير المباراة باحثًا عن نتيجة مهمة خارج أرضه في وقت مبكر من موسم 2026-27

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليون ضد أوكسير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليون ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة ليون ضد أوكسير على ملعب جروباما في ليون، على أن يتم تأكيد تفاصيل البث الرسمية مع اقتراب موعد المباراة.

الدوري الفرنسي - الجولة 3 4 سبتمبر 2026 - 13:00 ملعب جروباما

كيفية شراء تذاكر مباراة ليون ضد أوكسير في الدوري الفرنسي

يمكنك شراء تذاكر مباراة ليون ضد أوكسير في الدوري الفرنسي على ملعب جروباما عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال أسواق التذاكر الثانوية.

التذاكر الرسمية للنادي

الموقع الرسمي: قم بزيارة بوابة تذاكر أولمبيك ليون.

إنشاء حساب: أنشئ حسابًا مجانيًا. وعلى عكس بعض الأندية الأوروبية، لا يطلب ليون عضوية مدفوعة للوصول إلى المبيعات العامة لتذاكر مباريات الدوري الفرنسي.

أولوية الشراء: يحصل أعضاء MyOL وحاملو التذاكر الموسمية على نوافذ بيع أولوية قبل فتح البيع للجمهور العام.

التسليم الرقمي: تُرسل التذاكر على شكل تذاكر إلكترونية رقمية إلى حسابك أو عبر التطبيق الرسمي للهاتف المحمول الخاص بملعب جروباما.

الأسواق الثانوية والبائعون المعتمدون

إذا نفدت التذاكر المطروحة في البيع العام الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات ثانوية مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليون ضد أوكسير في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليون ضد أوكسير في الدوري الفرنسي على ملعب جروباما بحسب جهة الشراء واختيار المقاعد:

التذاكر الرسمية العامة: تبدأ عادة أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية، عند شرائها مباشرة عبر بوابة تذاكر أولمبيك ليون الرسمية، من حوالي 20 إلى 22 جنيهًا إسترلينيًا (25 يورو) لمقاعد المدرج العلوي خلف المرمى. أما مقاعد المدرج السفلي على الجانبين في الوسط، فتتراوح بين 40 و65 جنيهًا إسترلينيًا (45 إلى 75 يورو).

الأسواق الثانوية ومنصات التجميع: على المنصات الثانوية مثل StubHub ، تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها من فئة الدخول من حوالي 15 إلى 20 جنيهًا إسترلينيًا (19 إلى 25 دولارًا أمريكيًا / 22 يورو)، بينما يبلغ متوسط سعر التذكرة الإجمالي عبر جميع فئات السوق نحو 105 إلى 110 جنيهات إسترلينية (حوالي 139 دولارًا أمريكيًا).

تذاكر كبار الزوار والضيافة: تبدأ باقات الضيافة الرسمية والباقات المميزة ليوم المباراة من حوالي 140 إلى 160+ جنيهًا إسترلينيًا (180+ دولارًا أمريكيًا) بحسب خيارات الطعام والمشروبات والدخول إلى الصالات.

ليون ضد أوكسير في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليون وأوكسير

حقق ليون فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بالتعادل 1-1 أمام فنربخشة في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بينما كانت أفضل نتيجة له خلال تلك السلسلة الفوز 3-0 على سبارتا براغ. كما تلقى هزيمة ثقيلة 4-0 أمام ريال بيتيس في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وسجل ليون سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف، ما يعكس فريقًا لا يزال يبحث عن الثبات الدفاعي.

أما نتائج أوكسير في مبارياته الخمس الأخيرة، فتُظهر فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وفاز الفريق على فيردر بريمن 1-0 في آخر مبارياته، وكان قد اكتسح في وقت سابق لوزيتانوس سان مور بنتيجة 5-2. وشكلت الخسارة 2-1 أمام أورليان أسوأ لحظات الفريق في فترة الإعداد للموسم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أوكسير تسعة أهداف واستقبل سبعة، ما يُظهر قدرته على الإنتاج هجوميًا.

ليون ضد أوكسير: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيم آخر لقاء بين الفريقين في أبريل 2026، عندما تغلب ليون على أوكسير بنتيجة 3-2 على ملعب جروباما في مباراة بالدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، يتفوق ليون بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لأوكسير، مع تعادلين. وسجل ليون 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل ثمانية أهداف لأوكسير.

ترتيب ليون وأوكسير

في الترتيب الحالي للدوري الفرنسي، يحتل ليون المركز العاشر بينما يأتي أوكسير في المركز الثالث، ما يجعلها مواجهة بين فريق يسعى لاستعادة مستواه وآخر يُعد من الفرق التي فرضت إيقاعها في بداية الموسم.