كيفية الحصول على تذاكر ليل ضد لوهافر: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليل فريق لوهافر يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا في ليل.

تاريخيًا، فرض ليل هيمنته على هذه المواجهة، بعدما حقق خمسة انتصارات في آخر سبع مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات. وفي أحدث لقاء بينهما في الدوري يوم 3 مايو 2026، انتهت المباراة بالتعادل 1-1 على ملعب ستاد بيير موروا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليل ضد لوهافر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليل ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ليل ضد لوهافر على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا في ليل، يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 11:15 بيير موروا

كيفية شراء تذاكر مباراة ليل ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين LOSC Lille وLe Havre AC على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا، يمكنك اتباع الخيارات التالية:

منصة التذاكر الرسمية لنادي LOSC Lille

البيع الإلكتروني الأساسي: تُطرح التذاكر عادةً للبيع قبل نحو شهرين من المباراة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي LOSC. ويمكنك اختيار منطقة الجلوس المفضلة لديك مباشرة من خريطة الملعب وإتمام الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم.

السوق الثانوية الرسمية: إذا نفدت التذاكر الأساسية، يدير LOSC منصة إعادة بيع رسمية مباشرة على بوابة التذاكر الخاصة به، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بأمان بالسعر الاسمي.

شباك التذاكر يوم المباراة: وفقًا للتوافر، يمكن شراء التذاكر الورقية من شباك التذاكر 1 في ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا، والذي يفتح قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة.

منصات التذاكر الثانوية

إذا لم تتمكن من الحصول على التذاكر مباشرة عبر النادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها مقدمة من الجماهير. ويرجى ملاحظة أن أسعار الأسواق التابعة لجهات خارجية يحددها البائعون، وقد تكون أعلى أو أقل من السعر الاسمي الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل ضد لوهافر في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين LOSC Lille وLe Havre AC على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا بحسب فئة المقاعد وما إذا كنت ستشتري عبر القنوات الرسمية أو الأسواق الثانوية:

الأسعار الرسمية الاسمية (تذاكر LOSC)

مقاعد الفئة العادية: تتراوح عادة بين 10 € و35 € للدخول العام ومقاعد الطبقة العليا.

مقاعد الفئة المتوسطة (Centrale / Lateral): تتكلف عادة بين 30 € و50 € لإطلالات متوازنة على جانبي الملعب.

مقاعد بريميوم / الفئة 1: يبدأ سعرها عمومًا من 50 € إلى 80 €+ .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 150 € وترتفع بحسب خدمات الضيافة وإمكانية دخول الصالات.

منصات التذاكر الثانوية

تختلف أسعار التذاكر المعاد بيعها في الأسواق الثانوية مثل StubHub بشكل كبير بحسب حجم الطلب.

سعر الدخول الأدنى: تبدأ عروض إعادة البيع حاليًا من نحو 25 € إلى 35 € للتذكرة الواحدة للمقاعد العادية.

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار السوق الثانوية عادة بين 60 € و120 € بحسب قرب المقعد ومستوى الطلب.

ليل ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليل ولوهافر

فاز ليل في مباراتين وتعادل في مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها، مع هزيمة واحدة لم يتم تسجيلها ضمن هذا المسار. وكانت آخر مباراة له الفوز 1-0 خارج أرضه على تولوز في الدوري الفرنسي يوم 3 سبتمبر. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان وفاز 2-0 خارج أرضه على أنجيه. وشهدت نتائج فترة ما قبل الموسم تعادلين أمام إيفرتون وهامبورج. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل ليل ستة أهداف واستقبل ستة.

حقق لوهافر فوزًا واحدًا وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد. وكانت مباراته الأخيرة خسارة 2-1 أمام بريست في الدوري الفرنسي يوم 5 سبتمبر. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع ليون وخسر 1-0 أمام موناكو. كما أكمل هذا المسار بفوز في فترة ما قبل الموسم على لو مان وخسارة أمام ريال أوفييدو. وسجل لوهافر خمسة أهداف واستقبل سبعة عبر تلك المباريات الخمس.

ليل ضد لوهافر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1، وأقيم على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير-موروا يوم 3 مايو 2026 في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليل ثلاث مرات، وفاز لوهافر مرة واحدة، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل ليل تسعة أهداف في تلك المواجهات الخمس، مقابل أربعة أهداف للوهافر.