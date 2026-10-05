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دوري أبطال أوروبا
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كيفية الحصول على تذاكر ليل ضد غلطة سراي: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
ليل
جلطة سراي
دوري أبطال أوروبا

ليل يواجه غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا. إليكم كيفية حجز تذاكركم

من المقرر أن يواجه ليل فريق غلطة سراي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

تمثل هذه المباراة أول مواجهة رسمية تنافسية على الإطلاق بين فريق الدوري الفرنسي ليل وبطل الدوري التركي الممتاز في كرة القدم الأوروبية. وسيسعى ليل إلى تعظيم أفضلية الأرض أمام جماهيره، بينما يشكل غلطة سراي تحديًا خطيرًا بفضل تشكيلته الهجومية.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليل ضد غلطة سراي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليل ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا؟

تقام مباراة ليل ضد غلطة سراي على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا؟

تشمل خيارات شراء تذاكر مباراة LOSC Lille vs Galatasaray في دوري أبطال أوروبا ما يلي:

1. منصة التذاكر الرسمية لنادي ليل

  • الطريقة الأساسية هي الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لتذاكر ليل (billetterie.losc.fr).

2. الحصة الرسمية لجماهير الفريق الضيف (جماهير غلطة سراي)

  • إذا كنت تبحث عن الجلوس في قطاع الفريق الضيف، فتُوزع التذاكر مباشرة عبر Galatasaray SK من خلال القنوات الرسمية للنادي وشركائه في بيع التذاكر.

3. منصات بيع التذاكر الثانوية

  • إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر المتاحة من بائعين أفراد

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة LOSC Lille vs Galatasaray في دوري أبطال أوروبا على ملعب ديكاتلون أرينا – ستاد بيير موروا بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. البيع الرسمي للنادي (التذاكر الرسمية لنادي ليل)

  • المدرج العلوي / خلف المرمى: تبدأ عادة من حوالي 30 إلى 50 يورو للتذكرة الواحدة.
  • المدرج الجانبي / المدرج الأوسط (جانبي ومركزي): تتراوح بين 60 و120 يورو، بحسب القرب من أرضية الملعب.
  • خصومات الشباب / الأعضاء: تتوافر عادة امتيازات خاصة للأعضاء الرسميين في النادي وللمشجعين دون 14 عامًا خلال مرحلة البيع المسبق الرسمية.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب الطلب وموقع المقعد:

  • مقاعد الفئة الأدنى (الأرخص): تبدأ من حوالي 100 إلى 130 يورو.
  • المقاعد القياسية المتوسطة: تتراوح بين 140 و250 يورو، بحسب موقعها في الملعب.
  • قطاع الفريق الضيف (الجماهير الزائرة): تُتداول عادة بين 110 و180+ يورو على المنصات الثانوية.

ليل ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليل وغلطة سراي

يدخل ليل هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على أرضه أمام تروا في الدوري الفرنسي، كما سجل تعادلًا 2-2 أمام باريس سان جيرمان خلال هذه السلسلة. وجاءت هزيمته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا، بخسارته 3-2 أمام ريال بيتيس. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل ليل سبعة أهداف واستقبل ستة، ليظهر نوايا هجومية واضحة وهشاشة دفاعية أيضًا على أعلى مستوى.

أما آخر خمس مباريات لغلطة سراي فتحكي قصة أكثر اضطرابًا، إذ حقق خلالها انتصارين وتعرض لهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه خسارة ثقيلة 4-0 أمام طرابزون سبور في الدوري الممتاز، كما خسر 3-1 أمام سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا. ونجح في تحقيق الفوز على كوجالي سبور وإسطنبول باشاك شهير، لكن طريقة الهزيمة أمام طرابزون سبور ستثير قلق بوروك. وسجل غلطة سراي ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، وهو سجل يبرز هشاشته الدفاعية قبل هذه المواجهة.

ليل

ليل - المستوى

تولوز
ف0-1
بيتيس
خ2-3
تروا
ف2-0
نيس
خ2-1
ZUL
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
جلطة سراي

جلطة سراي - المستوى

اسطنبول باشاك شهير
ف2-3
سبورتينج
خ3-1
كوجالي سبور
ف1-0
طرابزون سبور
خ4-0
PEN
ت3-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

ليل ضد غلطة سراي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوافر حاليًا بيانات المواجهات المباشرة بين ليل وغلطة سراي بشأن اللقاءات الأخيرة. وستُضاف خلفية تاريخية إضافية كلما اقترب موعد المباراة.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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