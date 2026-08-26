كيفية الحصول على تذاكر ليل ضد تروا: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليل فريق تروا يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

يدخل ليل هذه السلسلة من المباريات وهو يهدف إلى الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه تحت إشراف جهازه الفني. في المقابل، يسافر تروا إلى فيلنوف داسك بحثًا عن نتيجة مهمة خارج أرضه أمام منافس قوي.

دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليل ضد تروا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ليل ضد تروا على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك، على أن تنطلق في هذا الموعد ضمن الجولة من الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 09:00 بيير موروا

كيفية شراء تذاكر مباراة ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

يتضمن شراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين LOSC Lille وES Troyes AC، المقررة يوم 13 سبتمبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا، بعض الطرق المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي زيارة الموقع الرسمي لنادي LOSC Lille. توجه إلى قسم التذاكر أو المباريات لشراء التذاكر مباشرة من النادي، بمجرد طرحها للبيع العام أو خلال نوافذ البيع الحصرية للأعضاء.

شباك التذاكر / مكتب تذاكر الملعب: يمكن للجماهير المحلية أو المسافرين زيارة مكتب التذاكر في ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك قبل يوم المباراة لشراء التذاكر شخصيًا، وذلك حسب التوافر.

منصات إعادة البيع ومقارنة التذاكر: إذا كانت القنوات الرسمية للنادي قد نفدت تذاكرها أو كنت تبحث عن فئات جلوس محددة، مثل الجهة القصيرة أو الزوايا أو إطلالات الجهة الطويلة، فإن أسواق التذاكر الثانوية ومنصات التجميع، مثل StubHub، تتابع التذاكر المتاحة لدى البائعين.

مزايا عضوية النادي: إذا كنت تحمل عضوية ليل أو صفة حامل تذكرة موسمية، فتابع إشعارات نافذة الأولوية priority-window التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني، والتي غالبًا ما تمنحك حق الوصول المبكر قبل بدء البيع العام.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين LOSC Lille وES Troyes AC يوم 13 سبتمبر 2026 بحسب المنصة وفئة المقعد وموعد الشراء:

البيع العام الرسمي للنادي: تبدأ عادة أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية التي تُشترى مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي LOSC Lille من مستويات أقل للمقاعد القياسية خلف المرمى أو في الزوايا العلوية.

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على منصات مقارنة التذاكر وإعادة البيع، مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة من نحو 11 € ، فيما تتراوح المتوسطات العامة على المنصة تقريبًا بين 55 € و134 € بحسب اختيار المقعد.

فئات الجلوس: تفرض الإطلالات المميزة على الجهة الطويلة أو مقاعد المدرج المركزي في ملعب ديكاتلون أرينا-ستاد بيير موروا أسعارًا أعلى، وغالبًا ما تبدأ من 65 € إلى 85 €+ (85 $ إلى 110 $+) على شبكات توزيع التذاكر.

ليل ضد تروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليل وتروا

يدخل ليل هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على أنجيه في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس، وهو ما مثّل نتيجته التنافسية الوحيدة خلال هذه السلسلة. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع إيفرتون و2-2 مع هامبورجر إس في في فترة الإعداد، وفاز 6-3 على OH Leuven، وخسر 2-1 أمام يونيون سان جيلواز. وسجل ليل 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه سبعة أهداف.

يصل تروا إلى هذه المواجهة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع باريس إف سي يوم 22 أغسطس في الدوري الفرنسي. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كل من Panetolikos وأوكسير في مباريات ودية قبل الموسم، وفاز 5-2 على GOAL FC، و3-0 على غرونوبل. وسجل تروا تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

ليل ضد تروا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين يوم 3 يونيو 2023، عندما تعادل تروا وليل 1-1 في مباراة بالدوري الفرنسي. وقبل ذلك، فاز ليل على تروا 5-1 على أرضه في الدوري الفرنسي في يناير 2023، كما انتصر أيضًا 2-0 في مواجهة بكأس فرنسا بين الفريقين في وقت سابق من الشهر نفسه. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليل ثلاث مرات مقابل مرة واحدة لتروا، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.