كيفية الحصول على تذاكر ليل ضد بريست: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي ليل مع بريست يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

أقيمت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الفرنسي يوم 14 فبراير 2026، وانتهت بالتعادل 1-1 على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا. وفي تلك المباراة، افتتح ريمي لابو لاسكاري التسجيل لصالح بريست في الدقيقة 58 قبل أن يعادل غايتان بيرين النتيجة لليل في الدقيقة 71.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليل ضد بريست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليل ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة ليل ضد بريست على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 7 17 أكتوبر 2026 - 14:45 بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة ليل ضد بريست في الدوري الفرنسي على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا، يمكنك اتباع هذه الخيارات والخطوات:

زيارة الموقع الرسمي لتذاكر LOSC: توجّه إلى بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليل OSC ‏(billetterie.losc.fr)

منصة إعادة بيع LOSC: إذا نفدت تذاكر الجمهور العام على البوابة الرسمية، فتحقّق من السوق الثانوية الرسمية المدمجة مباشرة في موقع التذاكر الخاص بالنادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليل ضد بريست في الدوري الفرنسي على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا بحسب فئة المقاعد ومكان شرائها:

1. الأسعار الرسمية للنادي (السعر الأساسي)

عند الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لـ LOSC، تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة العادية عادة بين 15 يورو و75 يورو:

الفئة 5 / خلف المرمى (المستوى 2): نحو 15 يورو إلى 25 يورو

الفئتان 3 و4 / الزوايا والمدرجات الجانبية العلوية: نحو 25 يورو إلى 45 يورو

الفئتان 1 و2 / المدرجان الرئيسيان السفليان والجانبيان: نحو 45 يورو إلى 75 يورو

خيارات كبار الشخصيات / الضيافة المميزة: تتراوح من 120 يورو إلى 250 يورو+ بحسب باقة الصالة والخدمات المشمولة.

2. أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر على البوابة الرسمية، فعادة ما تبدأ الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub من حوالي 23 يورو إلى 35 يورو للمقاعد الأقل سعراً، بينما تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة بين 50 يورو و120 يورو بحسب العرض والطلب.

ليل ضد بريست في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليل وبريست

حقق ليل فوزاً واحداً وتعادلين وخسارة واحدة من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا يوم 8 سبتمبر. وقبل ذلك، فاز على تولوز 1-0 في الدوري الفرنسي وتعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان. وخلال المباريات الخمس، سجل ليل ستة أهداف واستقبل سبعة.

فاز بريست في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه فوزاً 2-1 على لو هافر في الدوري الفرنسي يوم 5 سبتمبر. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع كل من تولوز ولو مان. وسجل بريست تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال سلسلة المباريات الخمس.

ليل ضد بريست: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب ديكاتلون أرينا - ستاد بيير موروا في الدوري الفرنسي يوم 14 فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز بريست مرة واحدة، وفاز ليل مرة واحدة، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وأسفرت المباريات الخمس عن 16 هدفاً إجمالاً.