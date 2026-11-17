يستضيف ليفسكي صوفيا فريق ليلستروم يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا.

لا توجد مواجهات سابقة مسجلة بين ليفسكي صوفيا وليلستروم في المسابقات الأوروبية الرسمية، ما يجعل المباراة المقبلة مواجهة جديدة تمامًا لكلا الناديين. ويمر الفريقان بسلسلة مزدحمة من المباريات، في ظل التوفيق بين مشاركتهما في الدوري المحلي وضغوط المنافسات الأوروبية.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليفسكي صوفيا ضد ليلستروم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليفسكي صوفيا ضد ليلستروم في الدوري الأوروبي؟

تُقام مباراة ليفسكي صوفيا ضد ليلستروم على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

الدوري الأوروبي - الجولة 6 10 ديسمبر 2026 - 15:00 فاسيل ليفسكي

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفسكي صوفيا ضد ليلستروم في الدوري الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها للمباراة المقبلة بين ليفسكي صوفيا وليلستروم في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لليفسكي صوفيا أو من شباك التذاكر، للحصول على تذاكر مدرجات أصحاب الأرض العادية وتذاكر الدخول العام المعتمدة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفسكي صوفيا ضد ليلستروم في الدوري الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليفسكي صوفيا ضد ليلستروم في الدوري الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية / الدخول العام: من 8 إلى 25 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ الأسعار من 55 إلى 90 يورو أو أكثر.

ليفـسكي صوفيا ضد ليلستروم في الدوري الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفسكي صوفيا وليلستروم

حقق ليفسكي صوفيا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-0 على أرضه أمام سسكا صوفيا في الدوري البلغاري للمحترفين، لكنه كان قد استعاد توازنه أوروبيًا قبل ذلك بفوزه 1-0 على ياجيلونيا بياويستوك. وحقق أيضًا فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-2 على فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي، ليُظهر قدرته على تقديم أداء جيد خارج ملعبه في المنافسات الأوروبية. وسجل ليفسكي خمسة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

يمر ليلستروم بفترة قوية، إذ فاز بأربع من آخر خمس مباريات له. وشملت هذه السلسلة الفوز 3-2 على أليسوند، والفوز 0-1 خارج أرضه على ستارت، والفوز 3-2 على بران في الدوري النرويجي الممتاز. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي بنتيجة 1-0. وسجل النادي النرويجي تسعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، ما يعكس نهجه الهجومي.

ليفـسكي صوفيا ضد ليلستروم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين ليفسكي صوفيا وليلستروم. ولذلك، لا توجد سابقة حديثة يمكن الاستناد إليها قبل هذه المباراة.