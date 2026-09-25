كيفية الحصول على تذاكر ليفربول ضد مانشستر سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

في آخر مواجهة رسمية بينهما يوم 4 أبريل 2026، حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على أرضه بنتيجة 4-0 على ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، يتفوق مانشستر سيتي بتحقيقه ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لليفربول، إلى جانب تعادل واحد.

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متى تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في ليفربول، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب موعد المباراة.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 11 أكتوبر 2026 - 11:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يتطلب شراء تذاكر لمباراة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد استعدادًا مسبقًا، نظرًا للطلب المرتفع للغاية ومحدودية التوافر العام للتذاكر.

القنوات الرسمية للنادي (الأساسية وبالسعر الأصلي)

عضوية LFC الرسمية: قبل أن تتمكن من محاولة شراء التذاكر عبر القنوات الرسمية، يجب عليك شراء عضوية رسمية في نادي ليفربول (مثل All Red Full أو Light أو Junior).

المبيعات الرئيسية نصف السنوية للتذاكر: يُباع الجزء الأكبر من تذاكر الدخول العام عبر عمليتي بيع رئيسيتين في كل موسم. يغطي بيع يوليو مباريات النصف الأول من الموسم، بينما يغطي بيع نوفمبر مباريات النصف الثاني. وبما أن مانشستر سيتي يُعد مباراة من الفئة A، فإن الأهلية غالبًا ما تعتمد على نظام القرعة أو حد أدنى من سجل الحضور السابق في المباريات البيتية.

مبيعات إضافية للأعضاء وتبادل التذاكر: تُطرح المقاعد غير المباعة أو المُعادة من حاملي التذاكر الموسمية عبر LFC Ticket Exchange. ويمكن للأعضاء التسجيل في مبيعات كل مباراة على حدة، والتي تُفتح عادة قبل أسبوعين من المباراة، على أن تتم عملية البيع الفعلية قبل نحو أسبوع من انطلاق اللقاء.

خيارات الدخول المضمون

ضيافة يوم المباراة الرسمية من LFC: إذا لم يكن لديك سجل سابق في شراء التذاكر أو لم يحالفك التوفيق في قرعات الأعضاء، فإن باقات الضيافة هي الوسيلة الوحيدة لشراء مقاعد مضمونة بالسعر الأصلي مباشرة عبر النادي. وتشمل هذه الباقات مزايا مثل مقاعد مميزة، وطعام ومشروبات يوم المباراة، وإمكانية الدخول إلى صالات أنفيلد.

شركاء السفر والرحلات المعتمدون: يقدّم شركاء السفر الرسميون، مثل SportsBreaks، خيارات مجمعة تشمل تذكرة رسمية للمباراة إلى جانب الإقامة في فندق في ليفربول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر ليفربول ضد مانشستر سيتي بشكل كبير بحسب قناة الشراء:

الدخول العام الرسمي (بالسعر الأصلي): تتراوح أسعار تذاكر البالغين القياسية المباعة مباشرة عبر قرعة/مبيعات العضوية الرسمية لنادي ليفربول عادة بين 30 و60 جنيهًا إسترلينيًا ، وذلك بحسب موقع المقعد والمدرج في أنفيلد، مثل كوب أو المدرج الرئيسي أو مدرج السير كيني دالغليش أو مدرج أنفيلد رود.

ضيافة يوم المباراة الرسمية: تبدأ باقات الضيافة المميزة التي يبيعها ليفربول مباشرة عادة من نحو 250 إلى 500+ جنيه إسترليني للفرد، بحسب مستوى الصالة، وما يتضمنه العرض من مأكولات ومشروبات، وموقع المقعد.

ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليفربول ومانشستر سيتي

سجل ليفربول فوزًا واحدًا وتعادلين ومباراتين وديتين عبر آخر خمس مباريات خاضها، فيما يشير سجله في المباريات الرسمية إلى فوز واحد وتعادلين في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر نتائجه فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على إيبسويتش تاون يوم 4 سبتمبر، بينما تعادل في وقت سابق من الموسم 2-2 مع كل من نوتنغهام فورست ونيوكاسل يونايتد. وسجل ليفربول ستة أهداف واستقبل أربعة عبر هذه المباريات الرسمية الثلاث، مع اعتبار فقدان أربع نقاط بسبب تعادلين متتاليين مصدر قلق قبل مباراة بهذا الحجم.

يصل مانشستر سيتي إلى المباراة بعد ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل إجمالي قوي عبر خمس مباريات، بواقع ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة وفوز ودي واحد. وكانت آخر مبارياته فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا يوم 5 سبتمبر، حيث حسمت رأسية هالاند اللقاء. كما فاز سيتي على كريستال بالاس 4-1 يوم 28 أغسطس وتغلب قبل ذلك على AFC Bournemouth بنتيجة 2-1. أما خسارته الوحيدة خلال هذه الفترة فجاءت في الدرع الخيرية، عندما سقط 3-0 أمام أرسنال يوم 16 أغسطس. وعبر أربع مباريات رسمية، سجل سيتي تسعة أهداف واستقبل أربعة.

ليفربول ضد مانشستر سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 4 أبريل 2026، عندما فاز مانشستر سيتي 4-0 على أرضه. وقبل ذلك، فاز ليفربول 1-2 على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 8 فبراير 2026. وعبر آخر خمس مواجهات، يتفوق سيتي بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لليفربول، مع تسجيل فوز آخر لسيتي أيضًا، إذ تتضمن البيانات أيضًا فوزه على أرضه 3-0 في نوفمبر 2025، وخسارته 2-0 على ملعب أنفيلد في ديسمبر 2024.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل مانشستر سيتي المركز الأول، بينما يأتي ليفربول في المركز السادس قبل هذه المباراة.