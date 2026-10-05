كيفية الحصول على تذاكر ليفربول ضد فياريال: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليفربول فريق فياريال يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

يحمل الناديان تاريخًا قاريًا ثريًا، إذ يملك ليفربول ستة ألقاب في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، بينما تُوِّج فياريال بشكل شهير بلقب الدوري الأوروبي UEFA في عام 2021. وتمثل هذه المواجهة إعادة لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 المثير، حين تفوق ليفربول في النهاية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين بعد تصديه لمحاولة عودة درامية من الفريق الإسباني في مباراة الإياب.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تأمين تذاكر مباراة ليفربول ضد فياريال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة ليفربول ضد فياريال على ملعب أنفيلد في ليفربول، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 أنفيلد

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة Liverpool FC vs Villarreal CF المقبلة في دوري أبطال أوروبا UEFA على ملعب أنفيلد، والمقررة يوم 20 أكتوبر 2026، لديك بعض الخيارات الأساسية:

1. القنوات الرسمية للناديين (السوق الأساسية)

تتم إدارة التذاكر الرسمية مباشرة من جانب الناديين المشاركين. وتوفر هذه الخيارات الأسعار الرسمية، لكنها تتطلب عادة عضوية في النادي أو أرصدة سابقة.

مكتب التذاكر الرسمي لنادي ليفربول: تكون عضوية LFC الرسمية مطلوبة عادة للتسجيل في قرعات التذاكر أو مراحل البيع. وتُمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء الذين لديهم أرصدة في نظام الكؤوس التلقائي، استنادًا إلى الحضور السابق لمباريات دوري أبطال أوروبا. ثم تُطرح التذاكر المتبقية للبيع العام للأعضاء.

قسم الجماهير الضيفة في فياريال: تُدار الحصة المخصصة للمدرج الضيف مباشرة من جانب فياريال CF لحاملي التذاكر الموسمية المسجلين وأعضاء النادي ( Socios ).

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا UEFA بحسب الفئة وقناة الشراء:

1. المبيعات الرسمية المباشرة (السعر الرسمي)

عند شراء التذاكر مباشرة عبر ليفربول FC، من خلال قرعات الأعضاء أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر، تُباع التذاكر وفق الأسعار الرسمية القياسية للفئات:

تذاكر البالغين القياسية: 45 € إلى 72 € (39 £ إلى 61 £)

الفئات المخفضة والشباب: 34 € إلى 54 € (29 £ إلى 46 £)

الناشئون (دون 16 عامًا):11 € (9 £)

3. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض أسعار التذاكر ضمن النطاقات التالية بحسب الطلب وموقع المقعد:

المقاعد الأرخص/الافتتاحية (المدرجات العلوية): 105 € إلى 150 €

مقاعد إعادة البيع المتوسطة (المدرج الرئيسي / كوب): 200 € إلى 350 €

مقاعد المستوى السفلي / المقاعد المركزية المميزة:400 € إلى 600 €+

ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليفربول وفياريال

حقق ليفربول ثلاثة انتصارات وتعادلين ومن دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير في كأس كاراباو، بينما يُعد الانتصار 2-1 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا أبرز نتائجه خلال هذه السلسلة. كما فاز 2-0 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن التعادلين أمام فولهام ونوتنغهام فورست يعكسان عدم الاستقرار في مستواه بالدوري. وسجل ليفربول ثمانية أهداف واستقبل أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

حقق فياريال فوزًا واحدًا ومن دون أي تعادل وأربع هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة هي الفوز 1-3 خارج أرضه على مالاجا يوم 17 سبتمبر، وهو ما أنهى سلسلة من أربع هزائم متتالية، من بينها خسائر أمام ريال بيتيس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وديبورتيفو لا كورونيا. وسجل فريق بيريز ثمانية أهداف لكنه استقبل عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، مع وجود القلق الدفاعي كأحد أبرز المشكلات.

ليفربول ضد فياريال: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

جاء أحدث لقاء بين الناديين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حين فاز ليفربول على فياريال بنتيجة 2-3 في إل مادريغال ليتأهل. وفي مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد، فاز ليفربول بنتيجة 2-0. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بين الفريقين، والتي امتدت عبر دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ومباراة ودية بين ناديين، يتفوق ليفربول بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لفياريال، مع انتهاء مباراة واحدة بالتعادل. وجاء انتصار فياريال الوحيد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2016، بنتيجة 1-0 على أرضه قبل أن يقلب ليفربول نتيجة المواجهة.