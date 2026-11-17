يستضيف ليفربول فريق بورتو يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في نوفمبر 2021 ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفاز فيها ليفربول على أرضه 2-0. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، هيمن ليفربول على اللقاءات، فحقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليفربول ضد بورتو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة ليفربول ضد بورتو على ملعب أنفيلد في ليفربول يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 9 ديسمبر 2026 - 15:00 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات الحصول على التذاكر وشرائها لمباراة ليفربول ضد بورتو المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

القنوات الرسمية للنادي: يمكن للأعضاء المؤهلين وحاملي التذاكر الموسمية الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح عادةً بين نحو 55 و70 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 180 إلى أكثر من 450 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال المبيعات الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub ، التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المقاعد العادية: تبدأ أسعارها من نحو 100 إلى 140 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . متوسط الأسعار في منصات إعادة البيع: يتراوح بين 250 و340 يورو .

يتراوح بين . تذاكر إعادة البيع المميزة وباقات ضيافة كبار الشخصيات: تتراوح أسعارها عمومًا بين 180 وأكثر من 400 يورو.

ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول وبورتو

فاز ليفربول في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، مقابل هزيمتين. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته 3-2 أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وفاز أيضًا على برايتون 2-0 في الدوري خلال هذه السلسلة، وسجل سبعة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس.

فاز بورتو في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على فيتوريا دي جيمارايش في الدوري البرتغالي، كما تغلب على نابولي 4-1 في دوري أبطال أوروبا. وسجل بورتو 12 هدفًا واستقبل هدفين فقط خلال تلك المباريات الخمس، التي تضمنت فوزه 4-0 على إستوريل.

ليفربول ضد بورتو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في نوفمبر 2021، حين فاز ليفربول 2-0 على ملعب أنفيلد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، هيمن ليفربول بأربعة انتصارات وتعادل واحد، فيما كانت النتيجة الإيجابية الوحيدة لبورتو فوزه 1-0 على أرضه في مارس 2018. وسجل ليفربول 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفين فقط.