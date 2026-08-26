كيفية الحصول على تذاكر ليفانتي ضد برشلونة: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليفانتي فريق برشلونة يوم الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب استاديو سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا.

انتهت مواجهتهما السابقة في دوري الدرجة الأولى في فبراير/شباط 2026 بفوز مريح لبرشلونة على أرضه بنتيجة 3-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو. ومع استعداد الفريقين لهذه المباراة المبكرة من الموسم في الدوري، يسعى برشلونة للحفاظ على زخمه القوي، بينما يتطلع ليفانتي إلى استغلال أفضلية الأرض.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

يستضيف ليفانتي فريق برشلونة على ملعب استاديو سيوداد دي فالنسيا في مباراة بالدوري الإسباني، على أن تنطلق المواجهة ضمن هذه الجولة من المباريات.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 10:15 سيوداد دي فالنسيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني على ملعب استاديو سيوتات دي فالنسيا يوم 13 سبتمبر/أيلول 2026، اتبع قنوات الشراء الرئيسية التالية:

بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفانتي: اشترِ مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي أو من شباك تذاكر ملعب استاديو سيوتات دي فالنسيا ( Taquillas ). هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي.

البوابة الرسمية لجماهير برشلونة خارج الأرض: يمكن لأعضاء برشلونة socios وروابط المشجعين الرسمية ( penyes ) طلب تذاكر القسم المخصص للجماهير الزائرة مباشرة عبر قسم التذاكر في نادي برشلونة.

منصات التذاكر الثانوية: بائعو إعادة بيع التذاكر أو الأسواق الثانوية الرئيسية.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة على ملعب استاديو سيوتات دي فالنسيا بحسب ما إذا كنت ستشتري تذاكر رسمية بالسعر الأساسي أو تذاكر من الأسواق الثانوية.

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (ليفانتي): تبدأ أسعار التذاكر الرسمية القياسية مباشرة من النادي عادة من نحو 75–80 جنيهًا إسترلينيًا (90 يورو) لمقاعد خلف المرمى أو في الزوايا (Gol Corner)، وترتفع حتى 195–200 جنيهًا إسترلينيًا (230 يورو) لمقاعد المدرج المركزي المميزة (Tribuna Central).

تذاكر المدرج المخصص للجماهير الزائرة رسميًا (مخصصة عبر برشلونة): تحمل تذاكر القطاع المخصص للجماهير الزائرة، التي تُوزَّع عبر بوابة المشجعين الرسمية لبرشلونة، سعرًا موحدًا لزوار الدوري الإسباني يبلغ عادة نحو 25–30 جنيهًا إسترلينيًا (30 يورو).

أسواق إعادة البيع الثانوية: تبدأ أسعار السوق الثانوية، مثل StubHub، من نحو 100–165 جنيهًا إسترلينيًا (120–195 يورو) لفئات المقاعد الأساسية، فيما قد تتجاوز أسعار المقاعد الأعلى طلبًا أو مقاعد كبار الزوار 300–350+ جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد ورسوم البائع.

ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ليفانتي وبرشلونة

عانى ليفانتي من تراجع النتائج في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ حقق فوزًا واحدًا، ومن دون أي تعادل، وتلقى ثلاث هزائم خلال تلك السلسلة، وكانت مباراته التنافسية الوحيدة قد انتهت بخسارة 3-0 أمام إسبانيول في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني. وجاء انتصاره الوحيد أمام القادسية في فترة الإعداد للموسم. وخلال المباريات الخمس، سجل ليفانتي ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه سبعة، ما يعكس معاناة الفريق في طرفي الملعب.

يصل برشلونة وهو في حالة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة قد انتهت بفوز 5-0 على إلتشي في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني، كما تغلب أيضًا على بازل 5-2 في التحضيرات للموسم. وجاءت العلامة السلبية الوحيدة في تلك السلسلة بالخسارة 1-0 أمام أودينيزي خلال فترة الإعداد. وسجل برشلونة تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل هدفين، ما يؤكد القوة الهجومية التي أظهرها فريق فليك قبل هذه المباراة.

ليفانتي ضد برشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في فبراير/شباط 2026، حين فاز برشلونة 3-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، استضاف ليفانتي فريق برشلونة في أغسطس/آب 2025، وفاز الضيوف 3-2 على ملعب استاديو سيوداد دي فالنسيا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة في هذه البيانات، فاز برشلونة في أربع مباريات وتعادل في واحدة، بينما لم يحقق ليفانتي أي انتصار في أي من تلك اللقاءات.

ترتيب ليفانتي وبرشلونة

في الدوري الإسباني، يحتل ليفانتي حاليًا المركز 20، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.