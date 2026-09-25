كيفية الحصول على تذاكر ليفانتي ضد إشبيلية: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي ليفانتي ألافيس مع إشبيلية يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

عادة ما تكون المباريات بين الفريقين على ملعب سيوداد دي فالنسيا متقاربة، إذ شهد أكثر من نصف إجمالي مواجهاتهما تسجيل أقل من 2.5 هدف. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال أبريل 2026، حقق ليفانتي يو دي فوزًا حاسمًا بنتيجة 2-0 على إشبيلية إف سي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليفانتي ضد إشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفانتي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ليفانتي ضد إشبيلية يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا.

الدوري الإسباني - الجولة 8 12 أكتوبر 2026 - 15:00 سيوداد دي فالنسيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفانتي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ليفانتي يو دي ضد إشبيلية إف سي في الدوري الإسباني على ملعب سيوداد دي فالنسيا، لديك بعض الخيارات الرسمية وخيارات الطرف الثالث:

1. الموقع الرسمي لبيع تذاكر ليفانتي يو دي

الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء تذاكر الدخول العام هي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لليفانتي يو دي. وعادة ما تُطرح التذاكر للبيع العام قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

2. شباك تذاكر ملعب سيوداد دي فالنسيا (Taquillas)

إذا لم تُبع تذاكر المباراة بالكامل عبر الإنترنت، تُباع التذاكر المتبقية مباشرة في شباك التذاكر بالملعب.

3. منصات التذاكر الثانوية والبائعون المعاد بيعهم

في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو تكون التذاكر فيها نافدة، توفر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد في اللحظات الأخيرة، رغم أن الأسعار قد تختلف بحسب طلب السوق.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة ليفانتي يو دي ضد إشبيلية إف سي في الدوري الإسباني على ملعب سيوداد دي فالنسيا على قناة الشراء، وفئة المقاعد، وقسم الملعب:

1. الأسعار الرسمية الاسمية للنادي

تتراوح عادة أسعار تذاكر الدخول العام المباشرة التي يبيعها ليفانتي يو دي رسميًا بين:

خلف المرمى / الزوايا (Gol Norte & Gol Sur): من 30 إلى 50 يورو

المدرجات الرئيسية (Tribuna & Lateral): من 60 إلى 90 يورو

ضيافة كبار الشخصيات والباقات المميزة: 150 يورو فأكثر

ملاحظة: غالبًا ما يحصل حاملو التذاكر الموسمية للنادي (Abonados) على خصومات بنحو 15% عند شراء مقاعد إضافية للدخول العام.

2. أسعار إعادة البيع والسوق الثانوية

إذا تم الشراء عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، فإن الأسعار تتقلب بناءً على التوافر الفعلي والطلب:

المقاعد الاقتصادية / الأساسية: نحو 65 إلى 90 يورو

مقاعد الفئة المتوسطة: نحو 120 إلى 170 يورو

المقاعد الجانبية / المركزية المميزة: من 180 إلى 250 يورو فأكثر

ليفانتي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفانتي وإشبيلية

حقق ليفانتي فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أبرز نتائجه الفوز على أرضه بنتيجة 5-2 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، ثم تبع ذلك بتعادل 0-0 أمام أوساسونا، وأخيرًا تعادل 0-0 مع مالاجا. وسجل ستة أهداف خلال المباريات الخمس واستقبل خمسة، فيما جاءت هزيمتاه أمام إسبانيول (3-0) وفياريال (1-0) في مباراة ودية قبل الموسم.

أسفرت آخر خمس مباريات لإشبيلية عن فوزين وتعادل واحد وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 خارج أرضه أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، بعدما سبق ذلك خسارة 1-3 أمام أتلتيكو مدريد. وجاء أفضل أداء لإشبيلية خلال هذه السلسلة خارج أرضه أمام أتلتيك بيلباو، حيث فاز 3-1. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل تسعة، وكانت هزيمته الأخرى بخسارة 2-1 في مباراة ودية قبل الموسم أمام باير ليفركوزن.

ليفانتي ضد إشبيلية: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، عندما فاز ليفانتي 2-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، فاز إشبيلية 3-0 في المواجهة نفسها في يناير 2026، أيضًا في الدوري الإسباني. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز ليفانتي مرتين، وفاز إشبيلية مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، مع تسجيل الفريقين 13 هدفًا مجتمعين.