يلتقي ليفانتي مع أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا.

تجمع هذه المواجهة في دوري الدرجة الأولى بين فريقين إسبانيين عريقين يتطلعان إلى حصد نقاط مهمة في الدوري مبكرًا خلال موسم 2026-27. وانتهى لقاؤهما السابق في فبراير 2026 بفوز ممتع لأتلتيك كلوب بنتيجة 4-2 على ملعب سان ماميس.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في قوائم البث الرسمية الخاصة بهذه المباراة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 6 21 أكتوبر 2026 - 14:00 سيوداد دي فالنسيا

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ليفانتي يو دي ضد أتلتيك بيلباو يوم 16 سبتمبر 2026 على ملعب سيوتات دي فالنسيا عبر عدد من القنوات الرسمية والثانوية:

القنوات الرسمية المباشرة

البوابة الرسمية لبيع تذاكر ليفانتي يو دي: المصدر الأساسي والأكثر أمانًا هو الشراء مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي ليفانتي يو دي، صاحب الأرض، أو من شباك التذاكر في ملعب سيوتات دي فالنسيا.

البوابة الرسمية لبيع تذاكر أتلتيك كلوب: يمكن للجماهير الزائرة التحقق من الموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو لمعرفة الحصة المخصصة تحديدًا لمشجعي الفريق الضيف.

منصات السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور العام، فقد تُعرض التذاكر على منصات تجميع التذاكر وإعادة بيعها مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر 2026 بحسب ما إذا كنت تشتري عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

التذاكر الرسمية المباشرة (شباك تذاكر/موقع ليفانتي يو دي)

المقاعد العادية: تبدأ أسعار التذاكر الأصلية لمباريات الدوري الإسباني المعتادة على ملعب سيوتات دي فالنسيا عادة بين 30 يورو و50 يورو لمقاعد المدرجين خلف المرمى أو في الزوايا ( Gol Norte و Gol Sur ).

مقاعد الجوانب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المدرجات الجانبية الوسطى ( Tribuna و Preferencia ) عادة بين 60 يورو و110 يورو ، بحسب الفئة ومدى القرب من أرضية الملعب.

إعادة البيع ومنصات السوق الثانوية

على مواقع تبادل التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو:

إعادة البيع للفئة الأساسية: تبدأ الأسعار على منصات التجميع وإعادة البيع الرئيسية حاليًا من حوالي 140 يورو إلى 150 يورو (حوالي 163 دولارًا) لمقاعد الفئة الأساسية.

متوسط نطاق إعادة البيع: تتراوح أسعار المقاعد من الفئات المتوسطة إلى الأعلى على منصات إعادة البيع عادة بين 190 يورو و220 يورو+ ، بما يعكس طلب السوق ورسوم الخدمة.

ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفانتي وأتلتيك بيلباو

حصد ليفانتي نقطة واحدة من آخر خمس مباريات، بعدما سجل تعادلًا واحدًا وفوزًا واحدًا وثلاث هزائم خلال تلك السلسلة. وكانت نتيجته الوحيدة في الدوري الإسباني تعادلًا سلبيًا 0-0 مع أوساسونا يوم 24 أغسطس، وذلك بعد هزيمة 3-0 أمام إسبانيول في الجولة الافتتاحية من الموسم. وقبل انطلاق المشوار التنافسي، خسر ليفانتي 1-0 أمام فياريال في مباراة ودية وفاز على ألباسيتي 2-1. كما شهد فوزه الوحيد في فترة الإعداد انتصارًا 1-0 على القادسية. وخلال المباريات الخمس، سجل ليفانتي ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة.

يدخل أتلتيك بيلباو المباراة بفوز واحد من آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد في مباراة ودية قبل الموسم أمام بورغوس سي إف، وفاز فيها 3-0. وكانت آخر مبارياته هزيمة على أرضه 3-1 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، كما خسر 3-1 أمام ريال سرقسطة و1-0 أمام أتالانتا في مباريات ودية. وخسر بيلباو أيضًا 3-1 أمام مارسيليا في وقت سابق من فترة الإعداد. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بيلباو ستة أهداف واستقبل ثمانية.

ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين الفريقين كانت في 8 فبراير 2026، عندما فاز أتلتيك بيلباو 4-2 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، استضاف ليفانتي فريق أتلتيك بيلباو في نوفمبر 2025، وفاز الضيوف 2-0 على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة في هذه البيانات، فاز أتلتيك بيلباو ثلاث مرات، مع تعادل واحد ونتيجة أخرى إضافية أيضًا في السجل، وذلك عبر الدوري الإسباني ومباراة في كأس ملك إسبانيا.