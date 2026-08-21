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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليدز يونايتد
إيلاند رود
team-logoنيوكاسل يونايتد
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كيفية الحصول على تذاكر ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد
نيوكاسل يونايتد

كيفية شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد، بما في ذلك معلومات المباراة

عندما التقى ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد للمرة الأخيرة في الدوري على ملعب سانت جيمس بارك في يناير، استمتع المشجعون بمباراة مثيرة شهدت 7 أهداف. فهل يقدمان كلاسيكية أخرى عندما يتجدد اللقاء بينهما، هذه المرة على ملعب إيلاند رود، يوم الاثنين 14 سبتمبر؟ يمكنك متابعة أحداث المباراة تحت الأضواء الكاشفة من خلال حجز التذاكر اليوم.

ورغم تقدم ليدز في ذلك اللقاء التاريخي في يناير في ما لا يقل عن ثلاث مناسبات، عبر هدفي بريندن آرونسون وهدف دومينيك كالفرت-لوين، فإن الفريق خرج نادمًا بعدما سجل نيوكاسل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصد النقاط الثلاث كاملة.

بدأ ليدز بقيادة دانيال فاركه هذا الموسم بشكل جيد، محققًا انتصارات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو. وسيسعى الآن إلى الحفاظ على زخمه، وهو يعلم جيدًا مدى أهمية الانتصارات على أرضه على مدار الموسم.

دع GOAL تزودك بكل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب إيلاند رود (ليدز) يوم الاثنين 14 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الانتظار التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • الطرح العام: البيع المفتوح لعامة الجمهور من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تشهد أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة للنادي من أجل دخول القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى أصحاب أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى الطرح العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

ليدز

ليدز - المستوى

فورست
ف0-1
فورست
ف0-2
برينتفورد
ت1-1
برايتون
ت1-1
تشيلسي
خ6-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
نيوكاسل

نيوكاسل - المستوى

ليفربول
ت2-2
WBA
ف3-2
توتنهام
ف0-2
بورنموث
ت2-2
MIL
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ليدز يونايتدتعادلنيوكاسل يونايتد
0
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2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
4
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ليدز
3
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0
انتهت
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ليدز
2
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نيوكاسل
2
انتهت
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نيوكاسل
0
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ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
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ليدز
0
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقوائم

تشكيلات ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد

3-5-2
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ليدز يونايتد
ليدز
التشكيل
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
4-2-3-1
جيمس ترافوردجيمس ترافوردطارق محرموفيتشطارق محرموفيتشجيمس جاستنجيمس جاستننيكو ايلفيدينيكو ايلفيديأنطون ستاخأنطون ستاخجايدن بوجلجايدن بوجلجابرييل جودمونسونجابرييل جودمونسونE. AmpaduE. Ampaduأو تاناكاأو تاناكادومينيك كالفيرت ليويندومينيك كالفيرت ليويننواه أوكافورنواه أوكافورلوكاش هورنيتشيكلوكاش هورنيتشيكعمار ديديتشعمار ديديتشلويس هاللويس هالسفين بوتمانسفين بوتمانمالك ثياومالك ثياولويس مايليلويس مايليماتياس فرنانديز باردوماتياس فرنانديز باردونيكو غونزاليسنيكو غونزاليسهارفي بارنيسهارفي بارنيسجيكوب مورفيجيكوب مورفييوان ويسايوان ويسا
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
3-5-2
ليدز يونايتد

التشكيلة الأساسية

نيوكاسل يونايتد

البدلاء

المدرب

  • دانييل فاركي
  • ماتياس يايسله
ليدز يونايتد

الإصابات والإيقافات

نيوكاسل يونايتد

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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