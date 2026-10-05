كيفية الحصول على تذاكر ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ليدز يونايتد فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب إيلاند رود في ليدز.

وعبر 113 مواجهة رسمية على مر التاريخ، يتفوق مانشستر يونايتد تاريخيًا بـ50 انتصارًا إجمالًا، مقابل 26 فوزًا لليدز و37 تعادلًا. وفي آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق ليدز يونايتد فوزًا لا يُنسى بنتيجة 2-1 خارج أرضه على أولد ترافورد في أبريل 2026.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود في ليدز، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 إيلاند رود

كيف تشتري تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مرتفعة الطلب في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد، اتبع هذه المسارات والخطوات الرسمية:

شباك التذاكر الرسمي للنادي

احصل على عضوية رسمية في النادي جماهير الفريق المضيف: تُباع تذاكر المباريات على الأرض حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي المضيف، مثل التذاكر الرسمية لليدز يونايتد لمباريات إيلاند رود، أو تذاكر مانشستر يونايتد لمباريات أولد ترافورد. ويجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي المعني من أجل التقديم.

جماهير الفريق الضيف: تُخصص تذاكر الجماهير الضيفة بشكل صارم من قبل النادي الزائر لحاملي التذاكر الموسمية وأصحاب نقاط الولاء أو الأولوية المرتفعة. قدّم عبر اقتراع التذاكر وعمليات الطرح ذات الأولوية نظرًا للطلب الهائل على هذه المباراة، نادرًا ما تُطرح التذاكر العادية للبيع العام.

وعادة ما يحتاج الأعضاء إلى الدخول في اقتراع رسمي على المباراة أو الشراء خلال مواعيد نوافذ الاقتراع أو الأولوية المخصصة التي يُعلن عنها على موقع النادي المضيف. تحقق من منصة التبادل الرسمية للتذاكر إذا فاتك البيع الأولي أو الاقتراع، فتحقق من منصة التبادل الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي المضيف قبل يوم المباراة. إذ يعيد حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور طرح مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية لأعضاء رسميين آخرين.

باقات الضيافة والسفر المعتمدة

إذا لم تكن عضوًا رسميًا أو فاتك الاقتراع، فإن أكثر الطرق القانونية موثوقية لضمان الحصول على تذكرة هي شراء باقة الضيافة الرسمية ليوم المباراة:

الضيافة الرسمية: متاحة مباشرة عبر موقع النادي المضيف. وتشمل هذه الباقات مقاعد مميزة إلى جانب الطعام، والدخول إلى الصالات، أو مزايا ما قبل المباراة.

منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تتضمن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub مقاعد مدرجة من قبل باعة إعادة البيع في حال نفاد التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن القيمة الاسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد بشكل كبير بحسب ما إذا كنت ستشتري تذاكر بالقيمة الاسمية عبر القنوات الرسمية للنادي أو ستشتري تذاكر ثانوية أو معاد بيعها.

الأسعار الرسمية للنادي (القيمة الاسمية)

عند شرائها مباشرة عبر اقتراعات النادي الرسمية أو العضويات أو منصة التبادل الرسمية للتذاكر، تتراوح أسعار التذاكر العادية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عمومًا على النحو التالي:

تذاكر البالغين: من 30 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب الفئة ومنطقة الجلوس في إيلاند رود أو أولد ترافورد.

الفئات المخفضة والناشئون: من 15 إلى 35 جنيهًا إسترلينيًا.

القطاع الرسمي للجماهير الضيفة: الحد الأقصى له هو 30 جنيهًا إسترلينيًا لمشجعي الفريق الزائر البالغين في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

نظرًا لأن هذه المباراة تُعد من مواجهات القمة ذات الطلب المرتفع، فإن التذاكر الرسمية تنفد تقريبًا على الفور لصالح أعضاء النادي. وعلى منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، ترتفع الأسعار بحسب مستوى الطلب:

أسعار الإدراج الافتتاحية أو الأدنى: تبدأ عمومًا من نحو 110 إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا للمقعد الواحد.

متوسط أسعار الإدراج: يتراوح عادة بين 300 و600 جنيه إسترليني للمقاعد العادية العامة.

باقات ضيافة يوم المباراة: تتراوح من 300 إلى أكثر من 850 جنيهًا إسترلينيًا بحسب ما تتضمنه من طعام، ودخول إلى الصالات، ومقاعد فاخرة مبطنة.

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد

فاز ليدز يونايتد في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 6-3 أمام تشيلسي في الدور الثالث من كأس كاراباو، وهي النتيجة التي جاءت بعد تعادلين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون وبرينتفورد، وكلاهما انتهى بنتيجة 1-1. وقبل ذلك خلال هذه السلسلة، حقق ليدز انتصارين على نوتنجهام فورست، من بينهما فوز 2-0 في كأس كاراباو. وعبر المباريات الخمس، سجل الفريق ستة أهداف واستقبل 12 هدفًا.

فاز مانشستر يونايتد في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين في آخر خمس مواجهات رسمية وودية، مع تعادل ودي إضافي واحد. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس. وتعادل 2-2 مع إيفرتون في آخر مباراة له بالدوري يوم 6 سبتمبر، وتلقى خسارة 2-0 أمام هال سيتي في وقت سابق من الموسم. وخلال خمس مباريات، سجل يونايتد 10 أهداف واستقبل 10 أهداف.

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين تعادلًا وديًا بنتيجة 1-1 يوم 12 أغسطس 2026 على ملعب أولد ترافورد. وفي المباريات الرسمية، فاز مانشستر يونايتد في آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-1 على أولد ترافورد في أبريل 2026، بينما انتهت المواجهة السابقة في الدوري على ملعب إيلاند رود في يناير 2026 أيضًا بالتعادل 1-1. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، لم يفرض أي من الفريقين هيمنته، إذ توزعت النتائج بين انتصارات وتعادلات وانتصار وحيد خارج الأرض لصالح ليدز.